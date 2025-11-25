德光中學攜手英國杜倫公學 簽署MOU打造跨國姐妹校新典範

德光中學與英國杜倫公學簽署MOU，象徵台英教育交流邁向新里程。（德光中學提供）

記者林怡孜／台南報導

德光中學日前與擁有六百多年歷史的英國杜倫公學簽署合作備忘錄（MOU），雙方正式締結姐妹校。儀式由德光校長楊惠娜與杜倫公學學術副校長Andrew Pearson代表簽署，象徵兩校跨越國界的教育合作正式展開，為重要的國際教育里程碑。

杜倫公學為英國知名傳統名校，校舍多已逾百年，古典建築彷彿走進哈利波特的寄宿學校場景，甚至曾是電影雷神索爾的拍攝地點，濃厚的人文歷史底蘊令人印象深刻。Pearson副校長笑稱，雖然杜倫已有六百多年歷史，但他更喜歡德光「小而美」的校園氛圍，也對德光學生的英文能力大為驚艷，從接待到典禮主持，全程以流利英文應對，展現台灣學生卓越的語言實力。

廣告 廣告

德光學生以流利英語與英國杜倫公學副校長Andrew Pearson交流，展現跨文化溝通能力。（德光中學提供）

德光校長楊惠娜則表示，德光今年建校六十二週年，能與歷史悠久的杜倫公學締結姐妹校，是難能可貴的教育合作契機。期盼透過此合作，帶領更多學生看見世界，培養國際競爭力。

德光女中表示，未來雙方將持續研議多元交流模式，包括線上課程、短期交換、海外進修計畫等，協助學生深化語言能力、拓展跨文化視野，並有機會親身體驗英國的人文、教育與生活。這份跨國合作不僅象徵兩校的深厚友誼，更為下一代打造更開放、更前瞻的國際教育舞台。