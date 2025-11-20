德克士挺味全龍感恩祭 智能調飲成亮點 限定飲品提前首發

職棒味全龍年度感恩祭將於 11 月 23 日星期日在台北大巨蛋登場，球迷已提前在社群掀起熱議，不少人直呼「看龍隊比賽一定要配炸雞」，更主動私訊德克士小編詢問今年球場販售菜單內容，顯見品牌已成應援固定班底。德克士今年持續在現場設櫃，帶來招牌脆皮炸雞，並首度與在美國廣受歡迎的知名手搖茶飲品牌—「快樂檸檬」合作推出以百分之百屏東小農檸檬原汁調製的「蜂蜜檸檬綠茶」，同步導入智能調飲設備提升風味穩定度。活動當天加入德克士會員不限消費金額，即可獲得限量 200 份的小小兵提袋。

職棒味全龍感恩祭每年都吸引大批球迷進場，今年德克士脆皮炸雞一如既往同樣是現場美食櫃位的黃金陣容，消息一曝光便引起眾多粉絲期待。德克士脆皮炸雞預告這次將攜手在美國廣受歡迎的知名手搖茶飲品牌「快樂檸檬」引入智能調飲設備，在現場首度販售全台尚未公開的全新口味飲品「水蜜桃綠茶」，甜美的水蜜桃清香搭配解膩的綠茶，微甜清爽的滋味，再配上一口德克士招牌脆皮炸雞，可說是饕客首選，讓不少粉絲已提前準備排隊攻略。

德克士除了脆皮炸雞廣受味全龍球迷喜愛外，這次也把美味的觸角延伸到飲品上，特別攜手「快樂檸檬」推出的兩款特調飲品。最受矚目的是「快樂檸檬」的招牌飲品—蜂蜜檸檬綠茶，這次調整配方，特別採用德克士暢銷的-檸檬Light飲料中調配的百分百屏東小農檸檬原汁製成，酸甜清爽、甘甜不膩；另一款則是德克士與快樂檸檬一同研發、尚未在市場公開推出的全新飲品—水蜜桃綠茶，甜美果香結合綠茶的清新氣息，讓人感受餘韻繚繞，兩款飲品都是走輕爽酸甜系路線，吃口多汁的脆皮炸雞後再搭配清爽雙飲，堪稱是觀賽過程中的最大美食饗宴，這兩款飲料將在活動當天同步開賣，一同陪球迷為味全龍感恩祭揭開序幕。

除了聯名飲品，本次活動德克士特別引進「智能調飲設備」在現場使用，領先速食同業首度導入全新智能調飲技術，不僅未來在人力的調配上將更加多元，在飲品調製製程也將更標準化，此次活動是德克士引進「智能調飲設備」後正式初登場。主打飲品配方精準調製，以QR code掃碼方式快速出杯、從攪拌到出杯的每一個步驟，讓每杯飲品都維持穩定品質。德克士表示未來將逐步把智能調飲設備導入門市，提供更一致且多元的飲品體驗，也能讓門市人員更專注將心力放在顧客接待與服務。

德克士的炸雞多年來在球迷之間累積高人氣，外酥內嫩的口感是其強項。品牌堅持以 358 道製作工序確保品質，從挑選國產雞肉、特製醃漿到高溫鎖汁的炸製技術，每一口都能吃到鮮嫩多汁的飽滿香味。德克士的脆皮炸雞一直是陪伴球迷觀看激烈球賽的最美味良伴，此外今年與味全龍小龍女們合作多場一日店長，其炸雞口味在小龍女間被封為「神級炸雞」，經常在應援後來上一口，讓人欲罷不能，讓品牌在龍迷與小龍女粉絲間更添討論度。

為了回饋球迷支持，德克士也推出活動限定好康。只要在味全龍感恩祭當天 (11月23日星期日)到德克士脆皮炸雞攤位加入LINE官方會員並任一消費，就能獲得限量 200 份的小小兵提袋，數量有限，送完為止。

今年德克士脆皮炸雞攜手味全龍及小龍女推出多場聯名活動，成功帶動品牌話題，並預告未來將推出更多跨界合作，為饕客與會員帶來更豐富的體驗。德克士同步導入智能化調飲系統，未來將推出更多能與脆皮炸雞完美搭配的創新飲品。其中，以台灣在地小農檸檬製成的「檸檬 Light」長期熱銷，展現品牌對安心食材與在地合作的重視。未來德克士將持續深化與小農的合作，導入更多產地直送原料，持續深耕台灣，打造兼具品質與創意的產品，強化「脆皮炸雞專家」的品牌定位。

