德再增軍援 助烏強化防空戰力

記者賴韋廷／綜合報導

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）14日宣布，將透過「烏克蘭優先需求清單」（PURL）機制，向烏國提供最新一波價值1.5億歐元（約新臺幣53億元）的武器援助，協助烏軍強化防衛能力，抗擊俄軍侵略。

明年度追加115億歐元援助

「歐洲新聞臺」（Euronews）報導，德國將透過PURL，向美方採購彈藥及武器裝備，用於協助烏國補充防空武器作戰消耗，以應對俄國近期對能源基礎設施的猛烈攻勢。而德國國會也已同意在2026年度預算草案中，另外編列115億歐元援助，並預計在本月稍晚進行表決。

廣告 廣告

報導指出，目前北約各國正持續透過PURL機制，向美國採購庫存裝備與彈藥用於軍援；而丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、立陶宛、挪威與瑞典等8國也於本週宣布，將撥款5億美元（約新臺幣155億元）投入PURL加強援助。

而俄軍14日深夜發動空襲擊中烏國首都基輔一棟住宅大樓，造成6名平民身亡；烏國總統澤倫斯基隨後則發表聲明，強烈譴責俄軍意圖透過無差別攻擊製造「恐懼」。亞塞拜然政府也證實大使館在這波空襲中受損，並召見俄國外使提出抗議。

值得注意的是，德國總理梅爾茨稍早在與澤倫斯基通話時，敦促烏方採取具體措施，確保烏國年輕男性不會大量湧入德國，排擠福利與救濟資源。外媒則說，隨著時節已近寒冬，俄軍不僅持續攻擊烏國能源設施；加上烏東戰況拉鋸、以及近期傳出的貪腐案件，因此烏國必須採取具體措施，緩和外界質疑與嚴峻挑戰。

俄軍14日對基輔的住宅大樓發動空襲，造成6人死亡。 （達志影像／美聯社）

佩斯托瑞斯宣布，德國將透過「烏克蘭優先需求清單」機制為烏克蘭提供新一波軍援。（達志影像／歐新社）