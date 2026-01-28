德台雙邊貿易連5年穩站200億美元大關 2025年成長6%

德經處首席代表暨處長蘭依樺博士（右四）與行政院長卓榮泰共同出席二○二五台北自動化展德國館。（圖：德經處提供）

▲德經處首席代表暨處長蘭依樺博士（右四）與行政院長卓榮泰共同出席二○二五台北自動化展德國館。（圖：德經處提供）

德台雙邊貿易金額連續五年維持在二百億美元以上水準，雙方經貿往來已具高度穩定性與長期發展基礎。德國經濟辦事處表示，隨著數位轉型、能源轉型與智慧製造需求持續增加，未來德台雙方在半導體、智慧機械、先進製造、綠色科技與創新應用等領域的合作空間，可望進一步擴大。雙邊經貿關係不僅將持續發展，也將朝向更高附加價值與更緊密的產業協作模式邁進。

德經處首席代表暨處長蘭依樺博士表示，德台雙邊貿易連續五年站穩二百億美元關卡，這不僅是數字的累積，更是兩地產業結構高度互補的證明。我們看到合作範疇從傳統的貨品貿易，逐步延伸至半導體供應鏈、綠色能源與智慧交通等多元領域。德台已互為不可或缺的技術夥伴，未來我們將持續推動雙方在淨零排放與智慧自動化方面的交流，協助兩地企業在全球供應鏈調整趨勢中，共同打造具備高附加價值的協作模式。

德經處將舉辦二○二六經濟展望會議同步發布最新德國商業信心調查，另為進一步協助企業掌握未來趨勢，德國經濟辦事處也將於三月五日舉行「德經處二○二六年經濟展望會議」，並同步發布最新《二○二五／二○二六德國商業信心調查報告》。本次會議將邀請在台德商代表及多位產業專家，共同探討德國與台灣當前的經濟發展現況與挑戰，並分享重點產業的前景預測與未來展望，深入剖析在當前政治與經濟環境下的重要趨勢。

財政部統計，二○二五年台灣與德國間的貿易表現強勁，全年貿易總額達二一七億美元，較二○二四年成長六％。自二○二一年首度突破二百億美元以來，雙邊貿易金額已連五年在二百億美元以上水準。

二○二五年台灣對德國出口約七十四億美元。其中，「機械及電機設備」佔比超過六成，達四五·二億美元。受惠於全球AI基礎設施與數位轉型浪潮，電子零組件出口年增率達二四·一％，資通與視聽產品則年增九％。反映德國工業對台灣半導體及關鍵電子元件的穩定需求。