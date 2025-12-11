德國《格林童話》現實版在這裡！灰姑娘、白雪公主、睡美人童話電影場景城堡宮殿超浪漫！
大家小時候都聽過或看過童話故事，它們不只陪伴我們度過童年，即使長大後也依舊成為我們記憶中的一部分。許多經典的童話故事更是流傳了好幾百年，最具代表性的莫過於德國的《格林童話》與丹麥的《安徒生童話》。其中，我們耳熟能詳的《白雪公主》、《灰姑娘》、《睡美人》、《青蛙王子》等，都是出自於《格林童話》，許多日後也被翻拍成電影，德國旅遊局特別整理出這些電影版童話故事的拍攝地點，帶領大家走進「城堡與宮殿：童話故事電影場景」中。
圖片＝2
克里布斯泰因城堡美麗的倒影（Photo by JAN WOITAS/DPA/AFP, Image Source : Getty Editorial）
【德國童話電影城堡推薦】
＊《灰姑娘》·莫里茨城堡
＊《白雪公主》・克里布斯泰因城堡
＊《聰明的農家女》・格羅斯塞德利茨巴洛克花園
＊《青蛙王子》・法沃里特宮
＊《睡美人》・哈滕費爾斯城堡
＊《金鵝》・特勞斯尼茨城堡
【內容】
＊《灰姑娘》·莫里茨城堡
圖片＝3
彷彿漂浮於水面上的莫里茨城堡（Image Source : Getty Creative）
沒有人不知道《灰姑娘》的故事吧！這個童話故事多次被翻拍成電影，其中1973年捷克導演瓦茨拉夫‧沃利切克（Václav Vorlícek）與東德合作的版本大受歡迎，《灰姑娘的三個願望》（Three Wishes for Cinderella）不只成為他最知名的電影，也成為許多歐洲國家的聖誕電影經典之作。
圖片＝4
莫里茨城堡以對稱的格局引人注目（Image Source : Getty Creative）
這部電影的拍攝地正是位於德國薩克森邦（Saxony）莫里茨堡（Moritzburg）的莫里茨城堡（Schloss Moritzburg）。洋溢著巴洛克式風情，城堡距離薩克森邦首府德勒斯登（Dresden）西北方約13公里。坐落於一座對稱的人工島上，擁有四周圓形塔樓的它彷彿漂浮於水面。
圖片＝5
洋溢著巴洛克式風情的莫里茨城堡（Image Source : Getty Creative）
以薩克森公爵莫里茨命名，1542~1546年間公爵在此建造了一座狩獵行宮，四周圍繞著森林與湖泊，這裡曾是薩克森選帝侯和國王喜愛的狩獵場所。後來歷任選帝侯加以擴建，逐漸出現了今日城堡的模樣，其中出自沃爾夫・卡斯帕・馮・克倫格爾（Wolf Caspar von Klengel）設計的教堂（1661~1671年），是德國早期巴洛克式建築的典範。
圖片＝6
傳統冬季展覽「灰姑娘的三個榛果」由扮演王子和公主的演員拉開序幕（Photo by Robert Michael/picture alliance, Image Source : Getty Editorial）
城堡內部富麗堂皇，裝飾著華麗的漆器與家具，牆壁上覆蓋著17世紀的鍍金皮革，此外許多房間的家具都與宮廷狩獵有關。值得一探的有入口陳列的一系列皇家馬車，收藏有71件、歷史270~400年鹿角的餐廳（Speisesaal），「羽毛房」（Federzimmer）中「強力王」奧古斯都二世（Augustus the Strong）1723年從日本選購的四柱床，上方的帆布織入了約100萬根孔雀、野雞、珍珠雞和鴨子的羽毛！
圖片＝7
灰姑娘遺落在的階梯上的玻璃鞋青銅雕塑（Photo by Robert Michael/picture alliance, Image Source : Getty Editorial）
「瓷器區」（Porzellanquartier）展示了中國、日本和邁森（Meissen ）等精緻瓷器，上方描繪著有關狩獵、異國風情和神話等主題，以及展現莫里茨城堡最初作為狩獵行宮定位的動物形象，不能錯過的還有電影中灰姑娘遺失玻璃鞋的那段階梯。傳統冬季展覽「灰姑娘的三顆榛果」（Three Hazelnuts for Cinderella）將這部電影栩栩如生地重現於觀眾面前，展期直到2026年3月1日，有興趣的人記得抓緊時間～
＊《白雪公主》・克里布施泰因城堡
圖片＝8
坐落於茨肖保河河畔的克里布施泰因城堡（Image Source : Getty Creative）
你可能無法問魔鏡誰是全世界最漂亮的人，不過可以去看看《白雪公主》電影中魔鏡所在的城堡。克里布施泰因城堡（Burg Kriebstein）位於薩克森邦中部的同名市鎮中，距離瓦爾德海姆（Waldheim）不遠，傲然屹立於陡峭岩壁上方的它，坐落於山脊的盡頭，是一座名副其實的騎士城堡。
圖片＝9
呈現橢圓形結構的城堡聳立於岩壁頂端（Photo by Jan Woitas/picture alliance, Image Source : Getty Editorial）
三面環繞著茨肖保河 （Zschopau River），這座山脊城堡由迪特里希·馮·比爾瓦爾德（Dietrich von Beerwalde）下令興建於600多年前，成為該家族的居住和統治場所。由塔樓和環形城堡組成的橢圓形建築，高達45公尺的主塔聳立於最高的岩壁上，宏偉的它俯瞰著整座城堡群，也是克里布施泰因城堡最大的亮點。
圖片＝10
克里布施泰因城堡的中庭（Photo by Sebastian Kahnert/picture alliance, Image Source : Getty Editorial）
晚期中世紀風格的小凸窗塔樓和屋脊塔樓，勾勒出這座城堡獨特的屋頂輪廓，塔形門樓、擁有附屬建築的城牆、廚房和教堂翼樓圍繞著主塔。教堂翼樓東側是十字勒拱頂撐起的哥德式大廳和後城堡，在大廳和教堂內可以欣賞到晚期哥德式壁畫，17世紀起興建的頂層空間貫穿了整個建築群。
圖片＝11
被譽為薩克森邦最美中世紀城堡的克里布施泰因城堡（Image Source : Getty Creative）
城堡中還有一些直到1986年才從煙囪中發現的寶物，別忘了去「寶庫」（Treasure Vault）瞧瞧！克里布施泰因城堡除開放參觀外，也會舉辦各式各樣的活動，包括中世紀節、音樂會、中世紀宴會、《童話城堡》等，另外也提供神秘導覽行程。被譽為薩克森邦最美的中世紀城堡的它，不只出現在電影《白雪公主》中，也是《歡迎來到布達佩斯大飯店》（The Grand Budapest Hotel）的拍攝場景！
＊《聰明的農家女》・格羅斯塞德利茨巴洛克花園
圖片＝12
從噴泉看到的巴洛克花園一景（Photo by Ihlow/ullstein bild, Image Source : Getty Editorial）
從發現金臼的農夫女兒到成為王后，《聰明的農家女》雖然歷經幾次難題，最終都靠著聰明才智解決了問題，打動固執的國王也獲得了最後的幸福。這部改拍成電影的童話故事主要拍攝地點之一，是位於薩克森邦海德瑙（Heidenau）的格羅斯塞德利茨巴洛克花園（Barockgarten Großsedlitz）。
圖片＝13
從空中俯瞰的格羅斯塞德利茨巴洛克花園（Photo by Sebastian Kahnert/picture alliance, Image Source : Getty Editorial）
身為德國最令人嘆為觀止的花園之一，1971年時奧古斯特・克里斯托夫・馮・瓦克巴特羅伯爵（Count August Christoph von Wackerbarth）建造了弗里德里希小皇宮（Frederick’s Little Palace ）當作他的退休住所。後來這裡被出售給了「強力王」，奧古斯特二世下令對這座巴洛克花園進行改造，他甚至還親手繪製了草圖！
圖片＝14
格羅斯塞德利茨巴洛克花園有著「薩克森邦的凡爾賽宮」之稱（Image Source : Getty Creative）
雖然希望將它打造成薩克森邦的凡爾賽宮，不過因為缺乏資金，所以這座花園最終並未完工。即使如此，占地12公頃的壯麗景觀依舊令人嘆為觀止：超過60座雕像、400個盆栽、兩座橘園、色彩繽紛的花壇和浪漫的水景，散發著格羅斯塞德利茨巴洛克花園特有的魅力，特別是園中200多棵柑橘，增添了地中海風情。此外橘園遼闊的露台設計讓這座花園成為晚期巴洛克花園藝術的傑作，讓人彷彿置身於童話世界中～
＊《青蛙王子》・法沃里特宮
圖片＝15
法沃里特宮是童話電影《青蛙王子》的拍攝地（Photo by Werner OTTO/ullstein bild Image Source : Getty Editorial）
當一隻青蛙來敲門，叫你必須實現跟牠一同玩耍、吃飯、睡覺的諾言，聽起來不但不像童話，反而像是一場惡夢！所幸青蛙最後了王子。德國電影《青蛙王子》的拍攝地點，是位於巴登-符茲堡邦（Baden-Würrtemberg）、巴登−巴登（Baden-Baden）附近拉施塔特（Rastatt）的法沃里特宮（Favorite Rastatt）。
圖片＝16
出現在書本插畫中的18世紀法沃里特宮（Image Source : Getty Editorial, Photo by DeAgostini
這座宮殿由約翰・米歇爾・路德維希・羅勒（Johann Michael Ludwig Rohrer ）興建於1710~1730年，最初是巴登−巴登侯爵路易・威廉的遺孀西比拉・奧古斯塔侯爵夫人的狩獵行宮和度假宮殿，只在夏場季時使用數週，擁有寬敞的花園。法沃里特宮收藏了大量的瓷器、漆器與施瓦茨瓷器，是德國現存最古老的「瓷器宮殿」，這些出色的永久收藏和精美的家具，被認為是歐洲最高級別的藝術傑作。
＊《睡美人》・哈滕費爾斯城堡
圖片＝17
坐落於易北河畔的哈滕費爾斯城堡（Image Source : Getty Creative）
《睡美人》一直以來都是最受歡迎的童話故事之一，不只多次改編成電影，還以柴可夫斯基改編的芭蕾舞劇聞名。受紡錘詛咒而沈睡百年的公主與居民，最後因為王子的出現打破了魔咒，哈滕費爾斯城堡（Schloss Hartenfels）就和童話情節，在漫長的歲月裡依舊維持著祥和且寧靜的氣氛。
圖片＝18
附設於哈滕費爾斯城堡的教堂內部情景（Photo by Wolfgang Kaehler/LightRocke, Image Source : Getty Editorial）
位於薩克森邦西北方的易北河畔（River Elbe）、北薩克森郡（Landkreis Nordsachsen）的首府托爾高（Torgau），這座皇家城堡興建於15世紀末至16世紀初，是薩克森選帝侯的居所，也是托爾高最引人注目的建築。16世紀時，由於托爾高是宗教改革的政治中心，歐洲的第一座新教教堂在此誕生，並且在1544年時由馬丁路德親自祝聖。
圖片＝19
出現在哈滕費爾斯城堡中庭的海神噴泉（Photo by Waltraud Grubitzsch/picture alliance, Image Source : Getty Editorial）
美得令人窒息的它，是早期文藝復興時期的傑作，身為歐洲最現代化的建築群之一，18世紀末至19世紀時，哈滕費爾斯城堡成為薩克森—拿破崙防禦工事（Saxon-Napoleonic fortifications）的一部分，還一度被當作普魯士軍營使用。如今，城堡的多媒體展覽生動的呈現昔日宮廷的日常生活。
圖片＝20
不以中央支柱支撐的「不可能的階梯」（Image Source : Getty Creative）
又被稱為「不可能的階梯」的格羅斯・溫德爾斯坦（Grosse Wendelstein），是一座坐落於城堡主庭院內的封閉式螺旋石階。姿態宏偉的它沒有中央支柱支撐，樓梯入口處裝飾著精美的石雕與彩繪，描繪著薩克森的歷史與宗教改革場景。這座大型石階在2002年進行最後整修，讓16世紀精美的門框與浮雕重現世人眼前。
圖片＝21
哈滕費爾斯城堡是早期文藝復興式建築的傑作（Image Source : Getty Creative）
想一探睡美人被紡錘刺傷的地方，記得看看這道懸臂式階梯，它通往13位仙女的房間。意思是「美麗的凸窗」的舍納・埃爾克（Schöner Erker），是一座擁有8扇窗戶，兩層樓高的凸窗，精雕細琢的窗框由砂岩雕刻而成。由於歷經長時間的自然風化與鐵鏽腐蝕，因此歷經兩年的時間在2011年修復了這個哈滕費爾斯城堡內的代表行建築。
＊《金鵝》・特勞斯尼茨城堡
圖片＝22
圍繞著防禦城牆與防禦塔的特勞斯尼茨城堡（Image Source : Getty Creative）
一位傻小子因為樂於與人分享，反而得到了一隻金鵝，最後甚至娶了公主、登上王位。《金鵝》在1953年首次搬上銀幕，取景地就在巴伐利亞的蘭休特（Landshut），特勞斯尼茨城堡（Burg Trausnitz）坐落於一座山丘上，原本和城市同名的它，意思是「土地的守護者」，自古以來守護著這座城市與周邊地區。
圖片＝23
特勞斯尼茨城堡的入口（Image Source : Getty Creative）
城堡由路德維希一世（Duke Ludwig I）興建於1204年，並且在1235年腓特烈二世皇帝到訪時竣工，打從那時起城堡的規模就幾乎沒有改變。曾經是維特爾斯巴赫王朝（Haus Wittelsbacher）的居所，1255~1503年間作為巴伐利亞公爵的官邸，後來又成為整個巴伐利亞世襲統治者的府邸。
圖片＝24
特勞斯尼茨城堡圍繞著黃色建築的中庭（Image Source : Getty Creative）
曾經裝飾著16世紀佛羅倫斯風格的畫作，新天鵝堡的設計者巴伐利亞國王路德維希二世（King Ludwig II of Bavaria ），也曾在特勞斯尼茨城堡二樓裝飾了一間華麗的私人公寓，不過多次大火先後摧毀了大部分的室內裝飾，其中還包括了國王的房間。如今這座中世紀城堡的參觀亮點，包括中殿中附設有四個小型宴會廳（Jochen）的騎士大廳，它是13世紀的主要建築之一。
圖片＝25
有著木頭迴廊的城垛看起來相當結實（Image Source : Getty Creative）
位於騎士廳正上方的白廳，可能是一座興建於15世紀的大型宴會廳，不過似乎從未完工。「奇珍櫃」（Wunderkammern）盛行於16~17世紀的歐洲，是私人收藏家對稀有、罕見且奇妙物品的收藏，囊括了來自世界各地的奇珍異寶。特勞斯尼茨藝術珍品館（ Trausnitz Chamber of Art and Curiosities）由威廉王子創立於1579年，曾經一度遷移到慕尼黑。
圖片＝26
特勞斯尼茨城堡的內部中庭一隅（Image Source : Getty Creative）
該館2004年9月重新開放，分為展示精美繪畫和微型雕刻的「人工藝術」（Artificiala）、動物標本和礦物的「自然奇觀」（Naturalia）、珊瑚象牙和珍珠母工藝品的「異國奇珍」（Exotica）以及科學如何建構世界的「科學世界」（Scientifica）共四個主題展覽廳。
至於落成於16世紀的塔樓露台（Söller），其圓形拱門坐擁絕佳的城市景觀，木質天花板裝飾著玫瑰花飾，南側則附設有石砌音樂台。
文字／Iris PENG
