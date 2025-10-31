德國之聲專訪提「台灣烏克蘭化」變互嗆！ 鄭麗文：普丁並不是獨裁者

鄭麗文主席當選人。李政龍攝（資料照）



國民黨準主席鄭麗文今接受德國之聲專訪時，對記者指控俄羅斯總統普丁是獨裁者一說，反駁普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的，俄羅斯已經民主化很多年，認為這樣的帽子扣上去太不合理、不公平。

鄭麗文認為，全世界沒有完美民主社會，即便今天美國民主都非常多問題有待改革，這是民主選票產生的總統就不能說是獨裁者。

不過在政治學上有所謂「民主獨裁」一說，這也是國民黨近年來批評民進黨前總統蔡英文與現任總統賴清德的理論基礎。

鄭麗文今接受沒國之聲專訪時被問到對「一國兩制」看法時表示，我們不會是第二個香港，北京也沒有要把台灣變成第二個香港，但台灣很有可能變成第二個烏克蘭，但台灣不可以成為第二個烏克蘭。

但鄭麗文的發言，卻遭採訪的記者反嗆稱「台灣會不會變成第二個烏克蘭，決定權不在台灣，在中國大陸國家主席習近平」。鄭隨即正色反駁「我不這麼認為」，記者竟再嗆，那是您不這麼認為。

鄭麗文反問，「啊你不是訪問我嗎？那如果你不想聽我的話，今天何必訪問我？」並強調相關論述這很重要，「你的問題與判斷我並不認同，我非常不認同，戰爭根本不應該爆發」。沒想到記者竟再嗆，「你不認同沒關係」。

鄭麗文表示，俄烏戰爭當然不是由普丁片面決定，這是複雜的國際局勢，是北約答應不東擴，但一而再跳票，一直東擴到俄羅斯門口，這才是俄烏戰爭爆發核心理由，若北約早放棄讓烏克蘭加入北約不會發生。

記者再嗆鄭麗文論述因果有問題，鄭再回，自己的因果絕對沒有問題，若每個人都要堅持自己的政治訴求文宣講法，很多事情就沒辦法化解，大家就會各說各話

鄭麗文重申，兩岸是否戰爭，當然不是習近平一個人就可以決定，否則大家就沒有存在必要；自己寧可相信，總統賴清德與民進黨也不希望台灣城第二個烏克蘭，但他們的做法講法很可能把台灣變成第二個烏克蘭。

鄭麗文表示，自己與賴清德最大不同在於不要把台灣未來、命運與話語與權交到別人手上，不管交給習近平或美國總統川普，台灣在哪？發言權、主導權、自主權在哪？她不認同賴清德的做法。

對於一國兩制台灣方案，鄭麗文說，這是中國大陸前國家主席鄧小平時期大陸的主張，但台灣民眾接受程度低，連討論都沒有在討論；兩岸歧見多，這才是該展現善意與誠意，這個分歧不是一、二天能化解。

鄭麗文認為，要努力化解兩岸歧見，而不是繼續堆疊恨意與仇意，這只會讓兩岸對立升高，局勢愈來愈緊張。

記者再質疑，九二共識沒有台灣解讀空間。鄭麗文說，當然有台灣解讀空間，反嗆記者把習近平講的話當成不破的真理，等國民黨執政就看到全新的局面。

