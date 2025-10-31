德國之聲專訪》鄭麗文看兩岸統一終局提維持現狀 受訪中喊出「普丁並不是獨裁者」
國民黨準主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪時，強調，她願與習近平見面是為堆疊善意。（圖片來源／鄭麗文臉書）
國民黨準主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪時強調，她願與中共中央總書記習近平見面，是為堆疊跟累積越來越多的善意，相信兩岸所有的矛盾跟紛歧，可以透過和平的方式來化解。
根據《聯合報》的報導，鄭麗文和記者多次激烈交鋒，但卻有一段令人難忘的對話，《德國之聲》記者說，歐洲人已認清，若戰爭要爆發，面對的是獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。鄭麗文不認同的說，「普丁（Putin）並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖，他是民主選舉產生的。」
《德國之聲》專訪中鄭麗文喊出「普丁並不是獨裁者」
國民黨過去有多位黨主席和重要人物，在接受德國之聲專訪時「大翻車」，引發高度爭議，而這次針對習近平推進國家統一 、兩岸統一等尖銳問題，雙方數度激辯，鄭麗文踩緊底限，並未掉入陷阱。
專訪中詢問習近平希望推進國家統一，如何看兩岸統一可能性？鄭麗文強調，兩岸的關係到目前為止，已經成為世界上最重要的一個火藥庫，或者是讓大家認為最危險的一個區域。
「我在這邊也再一次非常清楚地傳達這個訊息，就是和平、和平、和平。」鄭麗文稱，相信兩岸所有的矛盾跟歧介可以透過和平的方式來化解，我們要避免一切可能挑起軍事衝突跟矛盾的所有言行，我們通通都要把它化解。
「您問的是一個終局或未來，那現在以台灣的名義或者是全世界的關注，無非就是維持現狀。」鄭麗文稱，果今天兩岸不能夠回歸一個正常化的關係，不能夠回歸一個和平穩定的關係，談其他的都是侈談，沒有任何的基礎。
兩岸不回歸正常化都是侈談，反對國防預算占GDP5%
專訪再問是否有信心可以說服習近平放棄武力犯台的選項？鄭麗文則稱，這不是一個說服不說服的過程，台灣是一個民主的社會，所有人都可以說服習近平，也可以去說服川普，也可以去說服澤倫斯基。
「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心。」鄭麗文也解釋，她不贊成國防預算到GDP5%，並以德國、北約為例都不願意把GDP5%花在國防預算，除了總統賴清德在美國的壓力底下做出了這樣的一個承諾？
鄭麗文強調，中國的體量這麼大，所以這個絕對不是維持區域安全的解方，今天要避免所有可能在軍備上面的競賽。
鄭麗文解釋，因為軍備競賽，只是把所有的處境推向戰爭，但這是錯的，並不是只有透過軍事才有辦法來維持和平，有太多的方法可以維持兩岸和平。
台灣沒有金雞母、印鈔機，台灣不能成第二個烏克蘭
「台灣我們並沒有一個金雞母，也沒有一個印鈔機。」鄭麗文強調。軍事預算要擴大，但並不是毫無上限的擴大，台灣沒有印鈔機，鈔票隨便印。
「我們不能夠說先決定數字，然後再來決定軍購的內容。」鄭麗文也表示，光是這一點就非常的不合乎軍事專業應該有的邏輯跟準備，如果台海可以透過非軍事的方式來化解，「讓關係正常化，讓關係和緩，讓兩岸和解，這不是更好嗎？」
鄭麗文並論述國家定位強調，中華民國自始至終到今天都是「一中憲法」，所以中華民國的國家就是中國，因此在中華民國的憲法規定下我們都是中國人，「台灣絕對不可以是第二個烏克蘭」，「不會是第二個香港。」
鄭麗文並批評，即便是賴清德或者是民進黨政府，應該也不至於會希望台灣成為第二個烏克蘭，但問題是他們的做法、講法很可能把台灣變成第二個烏克蘭，所以他們有沒有去認知到這一點，就是我們不斷地希望，民進黨能夠清醒。
專訪中被認為是「出框」 的言論，鄭麗文認為，普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖，就不能夠說他是個獨裁者，如果北約早就放棄，不讓烏克蘭加入北約的話，這個問題都不會發生。
