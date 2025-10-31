德國之聲專訪 鄭麗文：沒有放棄武力保台決心

（中央社記者王承中台北31日電）國民黨主席當選人鄭麗文接受德國之聲專訪，今天刊出。她表示，若有機會能跟中共總書記習近平見面，必須化解歷史歧見跟矛盾，堆疊善意。希望兩岸都有共同的心願跟決心，相信兩岸的矛盾可以用和平來化解。「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」。

國民黨明天將召開全代會，鄭麗文將正式上任黨主席。

她近日對兩岸議題的談話，包括「我是中國人」說法、反對未來增加國防預算到GDP的5%等，備受關注。

德國之聲今天刊出鄭麗文的專訪內容，鄭麗文表示，對台灣來講最重要的就是兩岸和平，如果有機會能夠跟習近平見面，她認為必須化解歷史歧見跟矛盾，堆疊累積越來越多的善意。

因此，鄭麗文認為，必須展現誠意、決心。她相信，兩岸的矛盾跟歧見可以透過和平的方式來化解，避免一切可能挑起軍事衝突跟矛盾的所有言行。

中共近期促統動作不斷，被問到如何看待統一的可能性，鄭麗文說，現在大家關注的無非就是維持現狀，台灣的民意，不管是統或獨，長年以來比例都相當的低；如果今天兩岸不能夠回歸正常化、和平穩定的關係，談其他的都是奢談，沒有任何的基礎。

針對中共不放棄武力犯台，鄭麗文則說，「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」。

至於德國之聲問到，北京想要把台灣變成什麼樣。鄭麗文回應，她覺得台灣絕對不可能會是第二個香港，但是台灣很有可能變成是第二個烏克蘭。

提到俄烏戰爭，德國之聲記者詢問，歐洲人已經認清，面對一名獨裁者，能夠決定戰爭爆發的是獨裁者，而不是民主政權。鄭麗文則回應，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。

對於被追問普丁是否才能決定俄烏戰爭是不是要發起，鄭麗文說，當然不是這樣，這是一個非常複雜的國際局勢。如果北約放棄東擴，不讓烏克蘭加入的話，這個問題都不會發生的。

鄭麗文表示，她不願意把決定台灣未來命運的主導權跟話語權交到別人手上，不管是交給北京還是華府，這也是她不認同總統賴清德的地方。

德國之聲記者詢問鄭麗文，她不贊成台灣持續增加國防預算到GDP的5%，跟不放棄武力保衛台灣的決心有一點矛盾。鄭麗文回應，完全沒有矛盾，德國也不願意，北約也不願意。並不是只有透過軍事才有辦法來維持和平，有太多的方法可以維持兩岸和平。（編輯：謝佳珍）1141031