德國之聲：習近平從未因外國施壓 有釋放政治犯的先例

[Newtalk新聞] 香港西九龍法院日前宣判香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控被港府指控觸犯《港區國安法》案，而香港西九龍法院已於本月13日完成求情程序，但尚未敲定最後宣判日期。對於黎智英未來，《德國之聲》訪問多位學者，他們一致表示不樂觀，尤其香港沒有因病假釋制度以及北京強硬鎮壓異議人士態度，就算有外國領袖要求釋放黎智英，也難以動搖北京對於鎮壓異議人士的態度。

綽號「肥佬黎」的黎智英今年78歲，他與壹傳媒旗下三間公司個被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，以及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪。前者屬《港區國安法》罪行，後者為一般刑事罪行。而被控公司包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。

此外，黎智英因涉及「反修例」運動期間、與「香港故事」成員李宇軒相關案件，被加控一項「串謀勾結外國勢力」罪。

上月15日，法院進行判決，表示黎智英有「無可爭辯的證據」，並稱黎智英在庭上的證詞有時前後矛盾、不一致，不具可信性。法官還指出，黎智英對中國懷有「仇恨與怨恨」是「毫無疑問」的，甚至指出透過台灣時任總統蔡英文助手江春男向蔡提意見。因此宣判，黎智英三項控罪，包括兩項串謀勾結外國勢力，以及一項串謀發布煽動刊物全部成立。

在案件審理期間，黎智英的辯護律師彭耀鴻在法庭上指出，黎智英罹患高血壓、糖尿病、白內障及眼部靜脈阻塞等疾病，且自2020被捕以來，已被單獨囚禁超過1800天。律師在庭上懇求法官考量其高齡與健康狀況予以輕判，直言「他在獄中度過的每一天，都讓他離生命的終點更近一步」。

不過，檢方代表周天行竟冷血反駁，稱黎智英在關押5年期間體重減輕0.8公斤，狀況「穩定」，並聲稱單獨囚禁是黎智英自己要求的。

不少人對於黎智英是否能活著走出監獄感到極度悲觀。黎智英女兒黎采（Claire Lai）指出，香港男性平均壽命為83歲，這顯示父親時日無多。黎智英兒子黎崇恩（Sebastien Lai）更發出沉痛控訴：「如果讓父親死在獄中，香港將隨我的父親一起死去。」

前香港中文大學社會學系副教授陳健民向《德國之聲》坦言，自己對於黎智英能否活著出獄不抱樂觀態度。他指出，香港沒有專門的醫療假釋制度，囚犯不能因為身患重病而自動獲釋。「就目前而言，我看不出有什麼出路，」陳健民這樣告訴《德國之聲》。

喬治城大學亞洲法中心研究員黎恩灝（Eric Lai）也表示，如果黎智英最終被判處終身監禁，這只會向國際社會發出一個信號，那就是香港司法體系像中國大陸一樣，是可以用來鎮壓來處置異議人士。

黎恩灝則分析，黎智英案3名法官全由香港特首李家超指派，香港政府早已對黎的健康問題持懷疑態度，加上北京當局對於異議人士鐵腕作風，即便有外國壓力，黎智英被獲釋的機會仍微乎其微。

雖然美國總統川普川普曾對於黎智英的處境表示「感到難過（felt so badly）」，並請求中國國家主席習近平放人；英國首相施凱爾（Keir Starmer）也預計訪中時提及釋放黎智英請求，不過黎恩灝直言，自習近平2013年掌權以來，幾乎未曾見過因外國施壓而釋放政治犯的先例，國際社會的呼籲恐怕難以撼動北京的意志。

