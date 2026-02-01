德國人也會講笑話！霍諾德「路過」101辦公室 德國在台協會神回1句網友笑翻

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

德國人一向給人嚴謹又一板一眼的印象，最近因為一句冷笑話讓台灣網友全改觀！位在台北101大樓內的德國在台協會（German Institute Taipei），近日在臉書分享了一段美國攀岩傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）「路過」他們辦公室外的影片，並幽默喊話「造訪本會有更簡單的方法」，引發網路熱烈討論。

德國在台協會幽默提醒，如果要去他們辦公室辦簽證，是可以坐電梯的。（圖／翻攝德國在台協會臉書）

全球知名的徒手攀岩家霍諾德，於今年1月25日挑戰徒手攀爬508公尺高的台北101。他在無繩索、無防護的情況下，僅花費91分鐘便成功登頂。由於德國在台協會的辦公室正位在101大樓內，協會隨後在臉書粉專分享霍諾德攀爬經過辦公室窗外的驚險畫面，並貼心提醒造訪辦公室的正確方式。

影片中，德國在台協會的人員現身，以一口流利的中文表示：「稍微提醒大家，如果要來我們辦公室辦簽證，可以坐電梯，不用從外面爬上來。」

這段影片PO出瞬間戳中台灣網友的笑點，紛紛留言驚嘆「德國人竟然也是會講笑話！」、「德國人除了德國豬腳，現在也好有幽默感」、「不習慣中文講得這麼棒又幽默的德國人啦！」、「在台灣待久了，都有台灣梗」也有網友歪樓詢問：「從外面爬上去的能不能免預約？」

