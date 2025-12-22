德國人夫對妻下藥性侵還偷拍 判刑8年半

德國一名61歲男子被控2018至2024年間多次對妻子下藥後性侵，並拍攝影片上傳聊天室與網路平台散布。（示意圖／Pixabay）





德國西部城市亞琛（Aachen）一名丈夫被指多年來反覆對妻子下藥，趁其失去意識時性侵，還將過程拍成影片上傳聊天室與網路平台供人觀看。法院審理後，認定其犯下多項重罪，判處8年半有期徒刑。

根據《BBC》報導，案件被告為61歲、原籍西班牙的男子，依德國隱私規定僅以「Fernando P」稱呼。法院認定，他在2018年至2024年間，多次在家中對妻子施用鎮靜藥物後性侵，構成加重強姦、造成嚴重傷害，以及侵犯個人隱私等罪。法院發言人艾佛特（Katharina Effert）指出，被告不僅反覆犯案，還將性侵過程拍攝成影片，並上傳至聊天群組及網路平台，讓其他使用者得以觀看，相關影像曾在多個線上平台流傳。

根據《路透》報導指出，判決在公開法庭宣判，但為保護被害人身分，多數審理程序採不公開進行。受害者委任律師表示，法院以高度敏感方式處理此案，讓當事人在訴訟中真正能夠發聲，得以完整作證並表達多年承受的痛苦與情緒。律師也坦言，判決無法抹去已造成的傷害，但或許能在某種程度上幫助她逐步面對與消化創傷。全案依法仍可上訴。

外媒同時提到，德國媒體將本案與法國亞維儂（Avignon）去年引發關注的「佩利科（Dominique Pelicot）案」相提並論。該案中，佩利科被認定長期對妻子下藥，並邀集多名男子在其昏迷狀態下性侵，其妻吉賽兒（Gisèle）放棄匿名、公開受審的選擇，也在國際間引發對性暴力與同意權的討論。

此外，德國聯邦刑事警察局（BKA）指出，遭下藥後性侵的受害者幾乎為女性，此類犯罪常發生在婚姻、伴侶、家庭或熟人關係中，加害者往往利用彼此信任下手，提醒社會正視親密關係中的性暴力風險與求助管道的重要性。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

