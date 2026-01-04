德國人請病假的天數顯著增加 人年均22天

（德國之聲中文網）企業健康保險基金（BKK）總共掌握了德國960萬人的醫療保險數據。通過對數據進行分析調查發現，2016年至2021年間，德國全國平均病假天數保持相對穩定，約為18天。

但是2021年至2024年，年病假天數開始增加，平均值增長到22天。

盡管自2021年起，德國所有聯邦州的病假天數均顯著增加，但各州之間的差異卻十分顯著。例如，病假天數最少的巴登-符騰堡州（18.5天）與病假天數最多的薩爾州（28天）之間，相差近10天。北威州平均病假天數達到23.9天。

廣告 廣告

為何2021年以來，病假上報數量為何出現如此急劇的增長，原因令人費解。分析認為，原因之一可能是引入了電子病假通知系統，這使得缺勤記錄變得更加全面。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德聞 (BR)