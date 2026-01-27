德國企業2025年在華投資再度激增

（德國之聲中文網）德國經濟研究所（IW）發布最新數據顯示，2025年德國企業在華投資達到四年來最高水平，顯示美國總統特朗普發起的貿易戰，促使各產業以及各國政府轉移並加強與其他地區的商務往來。

根據這些數據，去年1月至11月，德國企業在華投資超過70億歐元，較2024年和2023年的45億歐元增長55.5%，也超過了2010年至2024年期間60億歐元的平均水平。

以上投資數據可以解讀為，特朗普上任第一年對歐盟產品加征關稅已產生深遠影響，這一激進政策迫使歐洲最大經濟體德國的企業不得不尋找替代，將目光轉向中國。

本周三（1月28日）英國首相斯塔默率政府代表團訪問中國，預計達成從汽車到藥品等行業的多個商業協議。歐盟有望近期批准與南美洲達成的協議，此前，加拿大總理多年後正式訪華，該國正在加快擴大與中國和印度貿易往來的步伐。

不久後，德國總理梅爾茨也將訪問中國。柏林方面一直以來努力平衡同其最大的貿易伙伴中國的關系，在貿易和安全問題上走鋼絲，一方面對北京采取強硬路線，另一方面，設法避免損害經濟利益的根基。

德企投資：中升美降

德國經濟研究所國際經濟政策負責人馬特斯（Juergen Matthes）對路透社表示，“德國企業繼續擴大在華業務，而且正在加速。”他指出，在當地加強供應鏈的趨勢越發明顯。不僅越來越多地擺脫德國的供應鏈，一些德國企業直接在當地設立科研中心研發產品。

至於德企直接投資的融資來源，調查結果顯示，資金主要來源於德國在華子公司的利潤，它們被用於在華再投資，而未回流德國。

相比之下，在特朗普總統第二個任期的第一年裡，德國企業在美國的投資幾乎減少了一半：根據IW的另一份研究，從2025年2月到11月，德國在美國直接投資總額約為102億歐元，暴跌45%。

馬特斯表示，這一轉變的另一個驅動因素是“對地緣政治沖突的擔憂”，各大公司擴大在華的業務規模，旨在出現嚴重的貿易斷裂時，有能力獨立運營。他說，“許多公司表示：‘如果我在中國生產、供應中國市場，就能降低關稅和出口限制的影響。’”

本土化：“在中國、為中國”

路透社指出，巴斯夫、大眾、英飛凌和奔馳、寶馬等德國公司，目前都對中國市場依賴很深，那裡是全球汽車和化工產品的最大銷售市場。

德國風扇和電機制造商ebm-papst表示，去年該公司在華投資3000萬歐元，佔其總投資的兩成以上，公司稱，產品的生產、銷售以及研發均在西安進行，而投資的目的是落實“在中國、為中國”的口號。ebm-papst公司在一份聲明中表示，“事實證明，這種模式是重要的穩定支柱，尤其是在關稅和地緣政治緊張時期。”聲明補充稱，公司也計劃於2026年擴大在美國的業務。

德企在華本地化對德國不利

德企在華本地化的趨勢對德國的出口帶來不利影響。馬特斯指出，“所有這些都將進一步減少我們對中國的出口機會，而這些機會已被中國扭曲的競爭大打了折扣。”

他還認為，中國對企業的補貼程度顯然高於其他國家，此外，人民幣匯率被嚴重低估。“這兩個因素都意味著，中國國內的生產和出口價格被人為壓低，而這損害了我們的利益。”

去年，中國重新奪回了德國最大貿易伙伴的地位，2024年美國取代了中國。

那麼，如果德國企業在中國也享受當地補貼呢？馬特斯直言道，當初就有德企因此被吸引到中國市場，而這種情況則更糟：“如果用中國政府資金生產的產品出口到歐洲，對德國工業的損害就更大，因為這樣一來，享受補貼的中國就業崗位就直接與德國就業崗位構成了不公平競爭。”

作者: 德才 (路透社、德國商報)