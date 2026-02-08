德國保守派委員會建議牙科全部自費 在野黨指責侮辱大眾

（德國之聲中文網）德國基民盟、基社盟組成的聯盟黨自去年5月開始執政以來，總理梅爾茨基本延續了前任政府的政策路線，特別是在外交方面：為了確保北約在沒有美國參與的情況下也能保持實力而加強對聯邦國防軍的武裝，繼續表達在俄烏戰爭中對烏克蘭的堅定支持。

然而，近幾周來，德國保守黨派顯然​​希望在社會福利和勞動力市場政策方面進行重大改革。總理梅爾茨曾多次表示，德國人的工作時間不夠長。最近，他說：“工作與生活平衡以及每周四天工作制不足以維持我們國家的繁榮。” 總理顯然主要指的是德國非全職率居高不下。根據紐倫堡就業研究所（IAB）的數據，2025年9月非全職就業人數在總就業人數中的佔比超過了40%。

梅爾茨的意思是德國人工作得不夠多嗎？德國非全職工作比例高的原因之一是女性就業率相對較高。然而，女性承擔育兒和照顧年邁家庭成員的負擔仍然比男性重，因此她們無法從事全職工作。在德國，非全職工作是受法律保護的權利。

總理的這番言論甚至引起了基民盟和基社盟等保守黨派的不滿，因為巴登-符騰堡州和萊茵蘭-普法爾茨州的重要州選舉將於3月舉行。許多保守派政客擔心，執政黨在即將開始的競選活動中可能會被認為冷漠無情。

上周末，基民盟經濟委員會公布了一份文件。該委員會建議年歲大的人失業後領取失業金的時間從兩年縮短到一年。此外，文件還建議牙科服務不應再納入法定醫療保險的覆蓋範圍。人們必須自行承擔牙科治療費用或額外購買私人保險。

這些建議引發在野黨的強烈批評。綠黨議會黨團主席德羅格(Katharina Dröge)在接受《奧格斯堡匯報》采訪時批評說：“這種認為牙科治療屬於自費的奢侈品的說法完全就是精英主義的論調。”左翼黨議會黨團主席賴希內克(Heidi Reichinnek)批評“看牙自費”的建議是“對德國大多數民眾的侮辱”。即便是基民盟黨內也有不少反對意見。

與聯盟黨聯合執政的社民黨也對牙科收費的想法持強烈批評態度。萊茵蘭-普法爾茨州州長、社民黨人施韋澤（Alexander Schweitzer）在德國電視二台（ZDF）上表示：“我希望基民盟能停止這一爭論。如果人們去看牙醫的次數減少，這又能給經濟帶來多大好處呢？”

3月22日，萊茵蘭-普法爾茨州將舉行州議會選舉。此前基民盟在民調中長期保持領先優勢，但根據最新民調，與社民黨的差距已縮小至僅3個百分點。因此，施韋澤有望通過在競選活動中通過強調社會政策來趕超保守派。

2月20日至21日，基民盟將在斯圖加特召開全國代表大會。屆時，還將討論經濟委員會提出的各項建議。這對基民盟在巴登-符騰堡州和萊茵蘭-普法爾茨州的選舉前景意味著什麼，還很難預測。

