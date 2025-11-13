德國光電產業代表團訪台 攜手共創智慧新動能

推動台德雙方深化產業鏈合作，十家德國企業訪台，參與產業論壇及商務媒合。（圖：德經處提供）

德國光電產業代表團訪台，共有十家專注於雷射技術、光學元件與精密檢測的德國企業參與。由德國聯邦經濟暨能源部（BMWE）「海外市場拓展計畫」專案補助，並屬其中小企業（SMEs）海外拓展計畫的一部分。活動由德國經濟辦事處服務執行單位博智顧問與德國光電產業協會SPECTARIS攜手舉辦，並於本周舉行產業論壇與商務媒合活動，推動台德雙方深化產業鏈合作。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士表示，台灣的光電產業持續蓬勃發展，二○二三年產值達六一○億歐元，占全球總產出的七％，其中光子應用年增長達四四％，顯示產業正快速演進。

隨著台灣在半導體與智慧製造領域的升級，光電與雷射技術將成為提升精密度與效能的關鍵動能。德國企業憑藉在光子生產技術及工業4.0解決方案的長期經驗，將能與台灣攜手共創創新成果。

台灣已成亞洲光電與雷射技術的重要樞紐，結合尖端研究與強大創新能量。德國企業以卓越工業技術與創新實力，在光子、雷射與感測應用領域中具備高度競爭力。雙方的技術互補性，為半導體、智慧製造與醫療光學等產業開啟新的合作契機。

由於光電技術是塑造工業製造未來的關鍵科技，德台雙方共享開放市場與高品質製造的核心價值。隨著全球產業轉型與地緣政治挑戰升高，深化德台技術合作不僅能強化雙方產業韌性，也將為區域經濟注入新動能。

本次代表團將拜訪多家台灣知名企業及科研機構進行個別會談，包括亞洲光學（Asia Optical）、裕群光電（Control Optics）等，透過密集交流與實地參訪，代表團深入掌握台灣光電與半導體產業的最新趨勢與合作潛力。