德國公共運輸大罷工 地鐵公車電車全面停擺
德國全國的地鐵、公車與電車等公共運輸今天(2日)全面停擺，因為國內最大工會之一發動罷工，抗議薪資與工作條件。
這次罷工正值嚴冬時節，多地路面結冰，通勤族改以步行或騎車等方式替代大眾運輸，風險較平時明顯升高。
德國服務業工會(Verdi)要求縮短公共運輸從業人員的輪班時間，並提高晚間與週末班次的加班獎金。
該工會號召150家運輸公司的近10萬名員工參與罷工。在部分邦，工會也要求約10%的加薪幅度。
德國服務業工會發言人沙克特(Andreas Schackert)告訴德國公共電視台ZDF：「如果我們不為爭取更好的工作條件而罷工，這些工作將持續缺乏吸引力，這在過去幾年已經證明。」
除了下薩克森邦(Lower Saxony)，所有邦皆受到這場罷工影響。
柏林公共運輸公司(BVG)形容這次罷工「不成比例」，並呼籲德國服務業工會重返談判桌。
其他人也在看
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
光明燈人人能點？太歲燈專屬「這生肖」才有效！
歲末年初是點燈祈福的熱門時節，但光明燈與太歲燈的區別常讓民眾困惑。光明燈，又稱平安燈，象徵光明順遂，旨在祈求整體運勢，包含健康、人際與生活順利，不分生肖年齡皆可點，是尋求年度心安的普遍儀式。而太歲燈則專為「犯太歲」者設計，旨在化解流年沖煞，祈求平順、減少波折。廟宇多建議，犯太歲者可優先點太歲燈，再依需求加點光明燈；未犯太歲則單點光明燈即可。點燈不只是宗教儀式，更是自我整理與安定人心的傳統信仰體現，
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
勞動基金大進補！新制勞退2025年大賺7469億元再創新高 勞工平均分紅近5.9萬元
受惠台股驚驚漲，勞動基金也繳出亮眼表現。勞動基金運用局今（2）日公布2025年12月勞動基金績效，單月大賺1,415億元；全年收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，整體勞動基金規模為7兆7,925億元。其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高，若以目前參與收益分配的有效帳戶1272萬戶計算，每位勞工平均可分紅約5.87萬元。
媽祖同意了 白沙屯媽祖擲筊決定4/13南下進香全程八天七夜
苗栗白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步南下雲林北港朝天宮進香，去年報名香燈腳人數逼近33萬人再創歷史新高。拱天宮今天（2日）下午1點依古禮進行擲筊，現場全程直播吸引上萬信眾收看，最後擲筊結果訂於4月13日出
大家都說景氣不好，豪車為什麼還是一輛接一輛賣？
如果可以將某一年一筆勾銷，你會選哪一年？相信不少人的答案就是2025年，特別是進口車商。
【2026年2月活動推薦】寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
飲料店留負評…女店長撂人把顧客打到滿頭包！雙方當街追打 場面超火爆
台北市松山區昨晚（1日）發生聚眾鬥毆事件，分別為2男2女共4人，毆打1名男子，造成他背部、頭部及臉部多處挫傷。警方獲報到場處理，得知受害人曾在女主嫌的飲料店留下網路負評，雙方約談判竟演變成衝突，警詢後，將涉案人依罪聚眾鬥毆、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪移送偵辦。
愛車停信義區停車場竟遭陌生人攀爬 車頂凹陷
北市一名男子，日前上班時把車停在信義區某地下停車場，沒想到要牽車時，驚見車身有掌痕和鞋印，抬頭一看不得了，車頂凹陷變形，事後報警並調閱監視器，竟然發現是陌生人所為。 #信義區 #停車場 #車頂凹陷 #監視器
勞動基金去年大賺1兆1177億 新制勞工平均分紅5.78萬
勞動基金114年投資表現亮眼，全年獲利新台幣1兆1177億元，也是連續兩年收益數破兆元。其中，新制勞退收益數為7469億元，以目前參與收益分配的有效帳戶數估算，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元。
男子自稱「神醫」！可拔體內毒針治病 衛生局：最重可判5年、依法嚴查
近日網路流傳台中市潭子區某宗教團體場所，有男子手持棍棒宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，以治療眼疾、脊椎疼痛及內臟疾病一事，台中市政府衛生局發新聞稿表示，接獲通報後已立即啟動調查程序，並將派員前往現場稽查；若查有違法執行醫療業務之情事，將依法移送司法機關偵辦，絕不寬貸。
HONDA東京改裝車展推出四款結合越野賽車基因的Trail Line越野改裝車
如我們曾經提過， HONDA在本屆東京改裝車展中，宣布推出了兩條全新產品線，一是「Sport Line」用於公路車，一是「Trail Line」用於越野車款。就「Trail Line」車系，HONDA宣布他們正開發多款最新版本的SUV運動休旅，其設計靈感來自該公司多年來在越野賽事中的實戰經驗，包括經典的Baja 1000越野拉力賽。同時，HONDA也在2026年東京改裝車展上展出的四款「Trail Line」的SUV概念車。除融合HRC本田賽車運動公司參與賽車的技術與專業 知識，車款也會採用更具侵略性的造型設計風格。
疑前車突減速! 拖板車急煞"鋼軸重砸馬路"
南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導一輛載著5根鋼製滾輪軸心的拖板車，行經高雄小港區時，疑似因為前方車輛突然減速，緊急煞車，導致軸心滾落，砸中停在路旁的一輛轎車，也把馬路給砸壞，所幸無人受傷。另外在鼓山區也有施工中的怪手翻覆，吊臂橫跨兩車道，幸好當時沒有車輛經過。兩根鋼軸滾到路旁，砸中停車格的小客車，導致左前保險桿和車門凹陷。（圖／民視新聞）監視器錄下，白色拖板車緊跟在一輛銀色小轎車後頭，板車上載了五隻鋼製滾輪軸心，看起來就很重，突然前方綠色貨櫃車減速要左轉，白色拖板車緊急煞車，這時一根軸心掉了下來，重重的砸在馬路上，接著車頭一陣猛烈晃動，車上剩下的四根軸心也跟著離家出走。兩根軸心滾到路旁，砸中停車格的小客車，左前保險桿和車門凹陷，一根還斜掛在車上，馬路上還能看到一些被砸壞的柏油，還好沒有砸中騎士，否則後果不堪設想。拖板車張姓駕駛：「轎車來到位了才要打方向燈要左轉，我在後面這東西我若沒煞住，就從他的車撞上去了。」高市警高松派出所副所長王元良：「張姓男子駕駛聯結車沿博學路南往北直行，疑似因前方車輛突然減速，緊急煞車，導致板台所載鋼製滾輪軸心數根掉落。」事後司機趕緊找來拖吊車，協助將軸心一個個吊回車上。高雄市中華路正在施工中的怪手，整台車側翻，揚起巨大煙塵。（圖／民視新聞）無獨有偶，中華路也有施工中的怪手，整台車側翻，揚起巨大煙塵。目擊民眾：「就看到它倒下來，然後就砰的一聲很大聲，就覺得整個地面都在震動的感覺。」目擊民眾：「很大聲啊，就直接砰的一聲超大的，嚇了一跳，那個塵土啦，人應該沒事，好像沒有受傷。」怪手吊臂橫越兩個車道，只剩下一個車道可讓車輛通行。現場疑似是台電外包商在中央分隔島處開挖，埋設供應台積電的電纜線，疑似怪手沒有抓好距離，而跌進施工的洞裏，還好當時沒有車輛經過，沒有人因此而受傷，是不幸中的大幸。原文出處：疑前車突減速！拖板車急煞「鋼軸」飛出 砸中路停轎車、柏油路 更多民視新聞報導大S20年前高雄建案「代言美照」曝！超甜總價「2房才這樣」柯志恩選情慘了！高雄市長民調出爐 賴瑞隆大幅輾壓「這選區最鐵」最新民調曝光！陳其邁施政「過半小草也認同」 賴清德滿意度破5成
現代Staria追加電動版Staria Electric，續航里程400公里、10到 80%充電僅20分鐘
其實早該推出純電動版了，現代汽車（Hyundai）旗下大型MPV多功能休旅Staria，2021年全球首發，接替原有的Starex，它那星艦一般充滿未來感的造型，獨樹一格，加上超越同級距的豐富配備與數位科技，以及寬敞的空間和迷人的車價，吸引了強大的買氣，台灣在2022年2月導入，也表現不俗。1月9日在既有的內燃機動力車型之外，原廠再追加純電動版Staria Electric，它具備比同級車更出色的性能，像是400公里的最大續航里程，它將與Volkswagen ID、Buzz和Kia PV5等車型同場競爭，預計今年稍晚在歐洲和韓國先行上市。
飛來橫禍！台中轎車撞倒號誌桿 72歲婦遭波及送醫
今天下午4點左右，台中市北屯區東山路發生交通事故，一輛轎車行經路口時不明原因失控，撞倒臭豆腐店前的號誌桿。倒下的號誌桿疑似擊中一名72歲老婦，造成其頭部撕裂傷，隨後被送往台中慈濟醫院治療。
快訊／校園內砰一聲！7旬婦北市「某大學」墜樓 倒臥地面送醫搶救
墜樓意外！台北市汀州路四段某大學，一名年約70歲的婦人從校園內高處墜落，消防局獲報後到場，立即將傷者被送往醫院搶救。警方同時封鎖現場，並調閱監視器畫面，釐清事發經過。
愛玩車／穩坐龍頭！豐田25年全球銷量再創紀錄
愛玩車／穩坐龍頭！豐田25年全球銷量再創紀錄
獨家》愛車停路邊車格內卻收罰單！ 警：車尾突出車格
北市一名男子，把車停在路邊停車格內，下車幫太太買東西，太太在車上休息，結果警察來開單，原因是認定車尾跟左後輪明顯超出停車格，這讓駕駛不滿，認為沒有妨礙交通，警察應該要先勸導比較妥當。對此，警方表示，是依規定開單，駕駛有疑問都可以申訴。 #台北市 #停車格 #罰單 #違規停車 #申訴 #交通規章
北市光復南路大樓火災釀2死！罹難者身分曝光 他1原因外出躲死劫
台北市大安區光復南路一棟住宅大樓於1月31日晚間發生重大火警，造成一對情侶不幸喪命。火勢發生在12層樓鋼筋混凝土建築的10樓，消防人員接獲通報後迅速趕往現場灌救，約於晚間9時18分將火勢完全撲滅，所幸未波及其他住戶。