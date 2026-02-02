德國公共運輸大罷工 地鐵公車電車全面停擺

南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導一輛載著5根鋼製滾輪軸心的拖板車，行經高雄小港區時，疑似因為前方車輛突然減速，緊急煞車，導致軸心滾落，砸中停在路旁的一輛轎車，也把馬路給砸壞，所幸無人受傷。另外在鼓山區也有施工中的怪手翻覆，吊臂橫跨兩車道，幸好當時沒有車輛經過。兩根鋼軸滾到路旁，砸中停車格的小客車，導致左前保險桿和車門凹陷。（圖／民視新聞）監視器錄下，白色拖板車緊跟在一輛銀色小轎車後頭，板車上載了五隻鋼製滾輪軸心，看起來就很重，突然前方綠色貨櫃車減速要左轉，白色拖板車緊急煞車，這時一根軸心掉了下來，重重的砸在馬路上，接著車頭一陣猛烈晃動，車上剩下的四根軸心也跟著離家出走。兩根軸心滾到路旁，砸中停車格的小客車，左前保險桿和車門凹陷，一根還斜掛在車上，馬路上還能看到一些被砸壞的柏油，還好沒有砸中騎士，否則後果不堪設想。拖板車張姓駕駛：「轎車來到位了才要打方向燈要左轉，我在後面這東西我若沒煞住，就從他的車撞上去了。」高市警高松派出所副所長王元良：「張姓男子駕駛聯結車沿博學路南往北直行，疑似因前方車輛突然減速，緊急煞車，導致板台所載鋼製滾輪軸心數根掉落。」事後司機趕緊找來拖吊車，協助將軸心一個個吊回車上。高雄市中華路正在施工中的怪手，整台車側翻，揚起巨大煙塵。（圖／民視新聞）無獨有偶，中華路也有施工中的怪手，整台車側翻，揚起巨大煙塵。目擊民眾：「就看到它倒下來，然後就砰的一聲很大聲，就覺得整個地面都在震動的感覺。」目擊民眾：「很大聲啊，就直接砰的一聲超大的，嚇了一跳，那個塵土啦，人應該沒事，好像沒有受傷。」怪手吊臂橫越兩個車道，只剩下一個車道可讓車輛通行。現場疑似是台電外包商在中央分隔島處開挖，埋設供應台積電的電纜線，疑似怪手沒有抓好距離，而跌進施工的洞裏，還好當時沒有車輛經過，沒有人因此而受傷，是不幸中的大幸。原文出處：疑前車突減速！拖板車急煞「鋼軸」飛出 砸中路停轎車、柏油路 更多民視新聞報導大S20年前高雄建案「代言美照」曝！超甜總價「2房才這樣」柯志恩選情慘了！高雄市長民調出爐 賴瑞隆大幅輾壓「這選區最鐵」最新民調曝光！陳其邁施政「過半小草也認同」 賴清德滿意度破5成

民視影音 ・ 4 小時前