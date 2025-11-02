德國公開賽決賽！「麟榤」直落二重挫印尼組合 獲超級500賽事首冠

王齊麟（右）與邱相榤（左）在德國海洛羽球公開賽男雙奪冠。（本報資料照片）

總獎金47.5萬美元的BWF超級500系列德國海洛羽球公開賽，台北時間2日晚間展開決賽日賽程，率先登場的女雙決賽位居大會第2種子的寶島女雙許尹鏸／林芝昀直落二飲恨地主組合，錯過生涯首座超級賽冠軍，隨後進行的男雙決賽，寶島組合王齊麟／邱相榤21比19、21比18重挫印尼組合，斬獲「麟榤」組隊以來在超級500系列首冠。

許尹鏸／林芝昀去年在超級500系列加拿大公開賽獲得亞軍，締造兩人聯手以來最佳成績，今年再闖同等級賽事決賽，16比21、10比21不敵法國組合蘭柏特（Margot LAMBERT）／波南特（Camille POGNANTE），苦吞對戰2連敗，本站獲亞軍仍平許尹鏸／林芝昀兩人生涯最佳。

接棒出擊的「麟榤配」，今年賽季曾於超級300系列台北公開賽勇奪合作首冠，可惜兩人本季有13站賽事止於16強，持續不斷磨合成長，在德國海洛賽再度突破，一舉闖進決賽，可以看出兩人在銜接上更順暢，也能製造更多取分機會，多次強勢攻擊讓對手防守難度增加，直落二擊退首次過招的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman GUTAMA）／伊斯法尼（Moh Reza Pahlevi ISFAHANI），對手回擊掛網拿到獲勝的最後1分，王齊麟、邱相榤興奮跪地慶祝、擁抱，對這得來不易的第2冠相當激動。

這場男雙決賽場上球員互尬球技，場邊台灣、印尼球迷互拚氣勢，不斷大聲為支持球員加油打氣，觀賽氣氛相當熱絡。

