德國兵役改革應對俄威脅 防長有信心明年實施

德國國防部長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)1日向路透社表示，鑑於對俄羅斯的安全擔憂，他有信心執政聯盟內部的分歧能及時就新的兵役模式達成一致，並按照計畫於明年生效。

德國內閣已經同意了防長關於新志願兵役制度的提議，以幫助增加新兵和預備役兵員的數量。

然而，這項計畫仍須經過德國國會批准，但在佩斯托瑞斯本身所屬的社會民主黨(Social Democrats, SPD，社民黨)黨內就有反對聲浪，總理梅爾茨(Friedrich Merz)的保守政黨也有部分議員反對。

廣告 廣告

佩斯托瑞斯說：「每個人都意識到局勢的嚴峻性。」他說：「因此我有信心，這項法案將在明年年初生效。」

佩斯托瑞斯上個月否決了一項妥協方案，該方案提議，若自願役招募人數不足，就對年輕男性實施徵兵抽籤。該方案還呼籲取消對年輕男性服役能力的普遍體檢。

不過，佩斯托瑞斯表示，徵兵抽籤的隨意性可能會使年輕世代感到沮喪，並導致招募到缺乏積極性的候選人。

佩斯托瑞斯說：「我們必須以論述說服年輕世代，而非使他們感到沮喪。」他表示：「我們必須讓他們明白，擁有一支強大的軍隊，對俄羅斯這樣的國家起到威懾作用，這樣十分值得。」

在此同時，佩斯托瑞斯表示，普遍體檢仍為必要，以便於一旦遭到攻擊，德國不會浪費時間去判斷「誰具備保衛國土的作戰能力，誰不具備」。

德國在2011年終止了先前的義務役計畫，此後一直難以達到兵力目標。

佩斯托瑞斯希望增加現役軍人數量，從當前的18萬人，增加到在2030年代初期達26萬人，以滿足北大西洋公約組織(NATO)的新兵力目標，並強化德國的防禦，這是德國計畫中大幅增加軍費開支的一部分。(編輯：陳文蔚)