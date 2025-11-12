德國副總理成新政府首位訪中內閣 金融業代表團隨行

西班牙國王菲利佩六世(Felipe VI)訪問中國，他今天(12日)與中國國家主席習近平共同簽署兩國在語言交流等其他領域協議；中、西兩國並宣示強化雙方合作。 西班牙是歐元區第四大經濟體，正尋求與中國強化經濟投資關係，在西班牙與美國經貿關係緊張之際，西班牙國王訪問中國。在此之前，西班牙總理桑傑士(Pedro Sánchez)4月份才訪中，這也是桑傑士3年內三度訪問中國。 相較於其他歐盟國家，西班牙對中國態度較為友善。 習近平夫婦在北京人民大會堂迎接菲利佩六世與王后造訪，並且安排軍禮21響禮炮歡迎；隨同西班牙國王訪中的還包括西班牙外交部長阿爾巴雷斯(José Manuel Albares)。 習近平表示，中國準備好與西班牙一同攜手建立全面性的戰略夥伴關係，讓雙邊關係更穩定、更有發展，及更有國際影響力。習近平也表示，中國將進口更多西班牙產品，但是並未具體說明是那些產品。 菲利佩六世也與習近平簽署促進語言交流、經濟合作的協議；同時，西班牙也將向中國出口水產品。菲利佩六世此行也將與中國國務院總理李強、中國人大委員長趙樂際會面。菲利佩六世訪中第一站先到成都，在西班牙外交與經濟部長陪同下，與一些西班

中央廣播電台 ・ 16 小時前