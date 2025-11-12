德國副總理成新政府首位訪中內閣 金融業代表團隨行
德國副總理兼財政部長克林拜耳(Lars Klingbeil)下週將訪問中國。路透社今天(12日)引述知情人士報導，一個由德國銀行和保險公司組成的小型代表團將隨克林拜耳訪中。
克林拜耳將成為柏林新聯合政府中，首位訪問中國的部長。根據該名消息人士，代表團成員包括德國商業銀行(Commerzbank)和德意志銀行(Deutsche Bank)等銀行，以及安聯集團(Allianz)和安顧集團(Ergo)等保險公司。
這名消息人士並表示，德意志證券交易所集團(Deutsche Boerse)和國有開發銀行「德國復興信貸銀行」(Kreditanstalt für Wiederaufbau)也將加入訪中代表團。
德國財政部尚未對此置評。
德國外交部長瓦德福(Johann Wadephul)原先預定在10月底訪問中國，但因中方僅確認其中一場會晤，這項訪中行程因而被推遲。(編輯 : 廖奕婷)
