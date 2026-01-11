德國副總理：格陵蘭未來應由當地決定 美軍奪島恐衝擊北約

德國財政部長兼副總理拉爾斯·克林貝爾（Lars Klingbeil） 週日（11日）表示，國際法原則適用於所有國家，包括美國。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 據《路透社》報導，針對美國總統川普威脅要奪取格陵蘭，德國財政部長兼副總理拉爾斯·克林貝爾（Lars Klingbeil） 週日（11日）表示，國際法原則適用於所有國家，包括美國，他強調：「格陵蘭的未來完全由丹麥與格陵蘭自行決定。領土主權與完整性必須受到尊重。」克林貝爾在前往華盛頓出席七大工業國（G7）財長會議之前作出上述說明。

克林貝爾指出，如果美國從長期盟友丹麥手中軍事奪取這座富含礦產的北極島嶼，將對北約造成巨大衝擊，並加深川普與歐洲領導人之間的分歧。克林貝爾說：「我們作為北約盟國，共同增強北極地區的安全，而不是互相對立。」

《路透社》報導內容也提及，週一的 G7 會議將聚焦於關鍵礦產的取得問題，西方國家正努力降低對中國的依賴，因中國近年對稀土等資源實施嚴格出口管制。克林貝爾表示，德國有強烈的利益在這一領域擴大國際合作，以保障供應安全、降低依賴風險，並確保可靠的經濟框架條件。他強調：「這就是為什麼我們必須與國際夥伴進行協商，並在可能的情況下一同行動。」

根據國際能源署（IEA）數據，中國在關鍵礦產供應鏈中占主導地位，銅、鋰、鈷、石墨及稀土的精煉比例介於 47% 至 87% 之間。

