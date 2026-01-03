德國北威州發生第三起銀行劫案

（德國之聲中文網）德國西部北萊茵-威斯特法倫州一家銀行網點的保險箱再次遭到破壞。這是該州近日發生的第三起類似案件。

繼波恩以及蓋爾森基興（Gelsenkirchen）發生金庫被盜案之後，警方現已確認在比勒費爾德（Bielefeld）附近的哈勒（Halle）發生了第三起銀行劫案。

警方於周五（1月2日）證實，哈勒的這起事件發生在周二中午左右，當時正值銀行正常營業時間。

未使用暴力洗劫四個保險箱

作案者成功進入當地一家德國儲蓄銀行Sparkasse網點的四個保險箱，並將其洗劫一空。

廣告 廣告

根據警方通報，竊賊在未使用暴力的情況下進入了存放保險箱的區域。目前尚不清楚該房間當時是否處於開啟狀態，也不清楚他們是如何進入的。

警方尚未公布被盜金額，但已通知所有受影響的儲戶。

調查人員目前希望能找到目擊者，呼籲當時在銀行附近的人士與警方取得聯系，提供相關線索。

一月之內連續三起銀行劫案

哈勒的這起銀行劫案，是北萊茵-威斯特法倫州近日發生的第三起類似事件。

在波恩發生的案件中，調查人員將重點放在在一名前雇員身上。當時，該市儲蓄銀行Sparkasse的一家網點有兩個保險箱中的黃金被盜。

警方表示，他們於12月17日獲悉這起盜竊案，被盜黃金價值高達數十萬歐元。一名22歲的前員工目前被列為嫌疑人。

在蓋爾森基興，竊賊於周二凌晨闖入儲蓄銀行Sparkasse的一家網點，幾乎撬開了全部3250個儲戶的保險箱，存放其中的現金、黃金和珠寶被一掃而空，總價值估算至少約3000萬歐元。

調查人員表示，他們正在處理大量湧入的破案線索。盡管收到的信息數量龐大，警方稱目前仍未掌握明確的突破性線索。

一名警方發言人表示：“我們從四面八方都收到線索。”他還指出，其他州的專家和調查人員也已與當地警方進行了接洽。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德聞 (德新社，德國西部廣播電視台（WDR）)