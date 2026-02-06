德國南部城市推AI市長分身 可說28種語言24小時回覆問題

德國布特爾伯恩AI市長表示，「（英文）你好，我是你們的數位市長。我能免費回答你任何問題。（法文）你好，我是你們的數位市長。我能免費回答你任何問題。」

一下說英文，一下說法文，螢幕中一頭淺色髮色，穿著一身西裝的男子，是法蘭克福南方的布特爾伯恩市的市長梅克爾的分身。市府以他的外型為基礎開發出的AI市長，能用不同語言回答市民的各種問題。

AI市長說：「我可以為您提供布特爾伯恩市的相關訊息，解答所有行政服務的相關問題。並協助您處理像是社會福利、與政府部門溝通或青年支持服務等事宜。您可以與我通話或寫信，我一般會透過語音回覆。」

「布特爾伯恩市」人口約有1萬5000人，其中將近17%的人口都是外籍人士。為了協助居民解決生活上的各種問題，市府與AI人工智慧研發公司「博特格諾森有限公司」合作，製作出包括形象與聲音都與市長完全相像的AI虛擬市長。





而AI市長能用包括英文、法文、德文，甚至是中文等28種不同語言，24小時回覆市民各種市政問題，讓居民不用為了政策問題，在電話中苦苦等待回覆，或是需要長時間電子郵件往來。而這名AI市長的形象，連市長本人都讚不絕口。

德國布特爾伯恩市長梅克爾認為，「我認為他非常接近我本人了，只有偶爾語言表達有些生硬，但我能從他的動作和語言中認出自己，只是他不會說黑森方言。」

研發AI市長的企業表示，這一位AI市長不會要求居民提供任何個人資訊，也不會收集居民的個資，符合德國政府對於一般資料保護規範的要求，因此市民可以放心利用，大幅提升市府的回應效率。