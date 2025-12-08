德國原裝進口Multivan TDI - 8 人座車型 嶄新登場
（記者卓羽榛臺北報導）台灣福斯商旅持續強化高端 MPV 產品佈局，隨著市場對家庭與商務乘載的需求提高，Multivan 車系亦同步調整產品規格，全新26年式 Multivan TDI 正式導入8人座（2-3-3座位配置），以全新座艙規格取代過往TDI車型 7 人座設定；Multivan Life及Style車型維持7人座配置，並更新對座模式選配規格，此外Multivan全車系的主動安全科技配備同步進化，打造創新實用的7人及8人座MPV。
Multivan 車系承襲福斯商旅新世代設計語彙，以俐落線條與現代化比例打造高度辨識度的外型，自上市以來屢獲國際肯定，並於 2021 年榮獲紅點設計大獎。台灣福斯商旅現擴大產品陣線，全新 Multivan TDI 以 8 人座配置，主打層峰家庭及企業商務等用途；而 Multivan Life 與 Multivan Style 則維持家庭導向的 7 人座布局，以高質感內裝與靈活空間深受家庭客群青睞。
全新26年式 Multivan 售價自 NT$ 210 萬起，並享 5 年保固。搭載進化主動安全科技與德製工藝，Multivan 以雙軌產品策略同時滿足企業商務與家庭出行需求，為消費者打造更全面的移動選擇與旅程想像。
Multivan TDI - 8人座配置首次登台
全新26年式 Multivan TDI 以 8 人座配置強勢登場，與Multivan Life及Multivan Style的 7 人座車型在座艙規劃與使用情境上做出市場區隔，提供更高乘載效率，貼合企業、長租等商務需求； Multivan TDI車長5,173mm、車寬1,941mm、車高1,909mm，軸距更達3,124mm的水準，長車身的設計，打造游刃有餘的行李收納應用，座椅採2-3-3配置，第二、三排皆為三張獨立座椅，具備個別滑移與椅背傾斜功能，帶來舒適的乘坐體驗；Multivan TDI 8 人座的長軸距及後艙無段式滑軌設計造就出可以滿足乘載7名乘客及7件行李的靈活大空間，適合多人全家出遊或商務接駁的使用。
Multivan TDI搭載2.0 升直列四汽缸TDI渦輪增壓柴油引擎，可提供 150 匹最大馬力及 36.7公斤米最大扭力，在低轉速即可有充沛扭力輸出，搭配7速DSG線傳式雙離合器自手排變速箱綿密流暢的傳輸效率，更擁有符合能源效率等級1級優異油耗表現，與高效能的輸出特性，適合家庭出遊與企業商務等多重用車需求。而在新世代速度感應式電子動力輔助轉向系統協同之下，也給予駕駛者優異的操控體驗和出色的行車穩定性；底盤及動力科技方面，Multivan TDI搭載福斯集團最新世代MQB轎車式模組化底盤平台，並配置前麥花臣式、後拖曳臂獨立懸吊系統，賦予Multivan媲美大型房車般的上乘乘坐質感。
全車系標配 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統 安全科技再進化
全新Multivan行車安全再進化，除延續標配福斯家族最先進的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，新增FTA前方橫向車流警示系統(含煞車輔助功能)，借助前方雷達及前方攝影機偵測橫向行駛的車輛，避免事故或降低事故嚴重程度；以及首次導入Front Assist 前方騎士監控系統，以警示聲和燈號並輕微施加煞車力道，為駕駛人做提醒，協助保護其他用路人安全。
Multivan車型皆標配七顆環艙氣囊，包含雙前座SRS氣囊、雙前座SRS側氣囊、雙前座與乘客艙SRS側氣簾，以及駕駛艙中央SRS氣囊，有效降低撞擊對前座乘員造成的傷害。
全新年式Multivan 滿足商用接駁與家庭出遊雙軌需求
全新Multivan TDI柴油動力8人座即日起正式上市，加入Multivan Life及Multivan Style 家族成員的產品陣列。
