將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

德國基督教民主聯盟（CDU）黨魁 Friedrich Merz 近日公開批評，德國政府與社會正處於「否認現實」的狀態。他指出，面對日益嚴峻的軍事威脅、科技變革與人口老化，德國若不積極應對，恐將面臨嚴重的國家危機。

德國最大反對黨基督教民主聯盟（CDU）領袖 Friedrich Merz 在最新演說中，對德國現狀提出了嚴厲警告。他認為，德國目前正陷入一種集體的「否認心理」，對於周遭環境的劇烈變化視而不見。梅爾茨強調，隨著地緣政治局勢緊張，軍事威脅已不再是遙遠的議題，但德國在國防與安全意識上仍顯不足。

廣告 廣告

除了安全挑戰，梅爾茨也點出了科技變革（Tech Upheaval）對傳統工業大國德國的衝擊。他指出，全球數位化與人工智慧的快速發展正在重塑產業結構，若德國無法在技術創新上取得突破，將失去競爭優勢。此外，人口老化（Ageing Society）導致的勞動力短缺與社福負擔，也是德國必須正視的結構性問題。

梅爾茨的這番言論被視為對現任政府政策的強力抨擊，同時也為未來的選戰定調。他呼籲德國社會必須覺醒，從安逸的現狀中走出來，透過改革與投資來因應未來的多重挑戰，以確保德國在歐洲乃至全球的領導地位。

原文出處：德國反對黨領袖梅爾茨示警：國家正無視軍事威脅與人口老化危機

本文由AI協作，經編輯審核後發布