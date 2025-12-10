德國另類選擇黨歡迎美國安戰略 本週赴美拜會共和黨盟友

極右翼政黨德國另類選擇黨(AfD)今天(10日)對美國最新公布的國家安全戰略表示歡迎，並宣布本週將訪問美國，拜會美國共和黨盟友。

德國另類選擇黨議員、該黨外交政策發言人富隆邁爾(Markus Frohnmaier)表示：「AfD正與其國際友人一起，為北美與歐洲的保守派復興奮戰。」

富隆邁爾表示，他將於11日啟程前往美國，並計畫在華盛頓與紐約與共和黨盟友會晤。

這項行程正值美國總統川普(Donald Trump)欲鞏固歐洲的極右政治勢力。川普上週發布的新國家安全戰略讚揚「歐洲愛國政黨影響力的增長」。 川普政府12月5日發布全文共33頁的國家安全戰略，內容承諾，美國政府將「在歐洲各國培養對歐洲當前政治軌跡的抵抗力量」。

德國另類選擇黨一直積極尋求，與川普的「讓美國再次偉大」(MAGA)運動建立密切聯繫。

美國佛羅里達州共和黨眾議員露娜(Anna Paulina Luna)上月告訴德國「世界報」(Die Welt)，她預計將接待約40名來訪的德國另類選擇黨政治人物。

AfD共同主席克魯帕拉(Tino Chrupalla)今年1月曾出席川普的就職典禮，而川普的多名親信也曾公開支持這個極右政黨。在今年2月德國大選前，川普的重要金主與顧問、億萬富豪馬斯克(Elon Musk)曾公開力挺該黨候選人韋德爾(Alice Weidel)。(編輯：楊翎)