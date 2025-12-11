德國另類選擇黨響應川普「文明抹除論」！籲歐洲推動民族主義復興

AfD的外交政策發言人弗恩邁爾（Markus Frohnmaier）。（圖／達志／美聯社）

美國上週公布的新版《國家安全戰略》（NSS）指出「歐洲正面臨文明遭抹除的風險」。對此，德國極右翼政黨「德國另類選擇黨」（Alternative für Deutschland，AfD）回應，他們支持在歐洲推動民族主義復興。

據英媒《衛報》報導，AfD的外交政策發言人弗恩邁爾（Markus Frohnmaier）10日表示：「AfD正與其國際友人一起為保守派復興而戰。」他補充，本週他將在華盛頓與紐約會見「讓美國再次偉大」（MAGA）派的共和黨人。

這個反移民政黨目前在全國民調領先，弗恩邁爾告訴法媒《法新社》，該黨「正在與那些主張國家主權、文化認同，以及務實安全與移民政策的力量，建立強大夥伴關係。」

美媒《政客》的報導則指出，紐約青年共和黨俱樂部（New York Young Republican Club，NYYRC）已邀請弗恩邁爾作為本週的年度晚宴貴賓。據悉，NYYRC的州級分部近期因群組聊天記錄外洩而遭停權；該成員在群組中讚揚希特勒（Adolf Hitler），並發表一系列種族主義及仇恨言論。

在弗恩邁爾發言之前，美國在5日公布新版NSS文件。川普（Donald Trump）政府在文件中聲稱，歐洲因移民與歐盟整合，而面臨文明遭抹除的風險，同時承諾將向極右翼政黨提供支持。

川普在9日的訪談中再次形容歐洲「軟弱」且「衰敗」，並稱歐洲因移民而「自我毀滅」，甚至批評一些未具名的歐洲領袖是「真正的愚蠢」。

這份戰略文件宣稱，某些歐盟國家在數十年內恐成為「不再是歐洲白人佔多數」的國家，並指控歐盟「破壞政治自由與主權」、審查言論自由，以及「壓制政治反對者」。

因此，新版NSS將美國對歐盟的政策，聚焦在「於歐洲內部培養對抗歐洲當前政治軌跡的力量」，文件更讚揚「愛國歐洲政黨的影響力日益增強」是「極大樂觀的理由。」

諸如德國AfD、法國「國民聯盟」（Rassemblement national，RN）及西班牙「呼聲黨」（Vox）等極右翼政黨，一直以攻擊歐盟權力過度擴張及大量非白人移民為競選主軸，有時甚至引用白人民族主義者提倡的極右翼陰謀論「大取代」（great replacement，意即歐洲的白人正在人口及文化層面逐漸被非白人（特別是穆斯林）取代。）

尤其是AfD，正在積極尋求與川普的「讓美國再次偉大」運動建立更密切的關係。來自佛州的共和黨眾議員露娜（Anna Paulina Luna）上月表示，她預期將在美國接待約40名AfD政治人物。

AfD共同主席克魯帕拉（Tino Chrupalla）今年1月出席了川普的第2次就職典禮，而科技億萬富豪、川普的重要金主馬斯克（Elon Musk），更在今年2月德國大選前替AfD候選人魏德爾（Alice Weidel）助選。

然而，其他民族主義政黨則更為謹慎，因為多項民調顯示，川普在歐洲的聲望極低。大多數歐洲人，包括許多極右翼選民，都認為這位美國總統對歐盟構成威脅。

分析人士指出，川普的政策長期以來對歐盟內的民族主義者形成艱難挑戰：儘管他們在某些面向上理念一致，但MAGA主張的是「美國優先」（America First），而他們則是主張「法國優先」、「德國優先」或「西班牙優先」。

即使是歐盟內最具破壞性的民族主義力量，匈牙利的奧班（Orbán Viktor）政府，也避免直接評論新的美國戰略。然而匈牙利外交部長西雅爾多（Péter Szijjártó）表示，該國正在「努力推動1場愛國革命，讓歐洲再次偉大。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），其所領導的「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）具有後法西斯根源，且她長期宣示自己的理念與川普的MAGA陣營接近。

儘管在移民與歐盟議題上普遍與川普持類似看法，但法國RN領袖巴德拉（Jordan Bardella）也告訴英媒《每日電訊報》：「我是法國人，所以我對附庸地位感到不滿，而我不需要像川普這樣的大哥來替我的國家做決定。」

他接受《BBC》訪問時則補充：「確實，大規模移民及我們領導人的寬鬆政策……正在破壞歐洲社會的力量平衡。」但與AfD不同的是，RN至今一直十分謹慎，避免刻意模仿AfD積極與MAGA建立關係的路線。巴德拉過去曾指控美國進行「經濟戰爭」，也表示川普「對美國人而言是好事，但對歐洲人則是壞事。」

