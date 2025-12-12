德國召見俄羅斯大使 指控威脅性混合行動大幅增加

德國外交部今天(12日)表示，已召見俄羅斯駐德國大使，抗議俄方被指涉及大幅增加的威脅性「混合行動」，包括假訊息宣傳、間諜活動、網路攻擊及企圖破壞行為。

德國外交部發言人吉瑟(Martin Giese)在例行記者會上指出，德國今天上午已向俄羅斯大使明確表達，柏林正密切監控俄方行動，並將視情況採取應對措施。

相關指控出現在歐洲高度警戒之際。自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，歐洲多國對疑似俄羅斯駭客與間諜活動的憂慮持續升高。俄羅斯駐德使館未立即回應媒體詢問，而克里姆林宮過去則否認相關指控，稱歐洲所謂的破壞或混合戰行動毫無根據。

吉瑟指出，2024年8月針對德國航空交通管制系統的網路攻擊，已確認由俄羅斯軍事情報局(GRU)支持的駭客組織APT-28發動，該組織也被稱為「魔幻熊」(Fancy Bear)。

他補充說，今年稍早試圖影響德國選舉的行動，已被確認與親俄的Storm-1516有關。該行動先前曾在2024年美國總統大選期間出現，並遭美國當局調查。

吉瑟表示，相關行動透過人工生成內容、假調查報告、深偽影像、偽新聞網站及捏造的證人說法，在多個平台散布誤導資訊。德國政府近年來已多次指控俄羅斯對德國發動大規模網路攻擊。

德國外交部表示，政府將進一步研議後續的外交與政策因應措施。