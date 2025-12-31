德國史上罕見大竊案！銀行金庫被鑿穿一大洞 損失至少3.6億台幣

德國蓋爾森基興市比爾區一家儲蓄銀行的分行周二（30 日）發生金庫竊案，警方站在銀行門前。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 就在聖誕節與 2026 新年節慶期間，德國發生一起重大竊案。警方周二（30 日）表示，竊賊趁聖誕佳節期間銀行暫停營業、人潮稀少之際，「鑽開」一家銀行的金庫，並從客戶的保險箱中盜走了至少價值 1,000 萬歐元（約新台幣 3.68億元）的現金和貴重保管物品。

《路透社》報導，德國警方在聲明中表示，歹徒於西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）闖入一家儲蓄銀行的分行，鑿穿了一堵厚厚的混凝土牆，然後打開數千個保險箱、竊走巨款。

由於德國大部分商店和銀行在聖誕節期間（從 12/24 日晚間起）都會關門，警方直到周一（29 日）凌晨火災警報響起，趕到現場後才發現牆壁被鑿穿一個大洞。據該聲明表示，現場大量保險箱被撬開取走財物，損失金額至少高達 1,000 萬歐元。對此，蓋爾森基興儲蓄銀行的尚未回應。

蓋爾森基興市一家儲蓄銀行的分行發生竊案，牆上被鑿穿一個大洞。 圖：達志影像／美聯社（蓋爾森基興警方供圖）

周二，數十名憤怒的銀行客戶聚集在銀行前，高喊「讓我們進去！」；一名客戶焦急的說，「我昨天晚上根本睡不著，我們一點消息都沒有。」他向《路透社》表示，使用該銀行的保險箱長達 25 年，裡面放的，都是他為了退休準備的存款。

另一名客戶則說，他在保險箱裡擺放現金和珠寶，準備留給家人。

德國警方指出，有目擊者報告說，周六晚上他們看到幾名男子在鄰近停車場的樓梯間提著大袋子；另有報導稱，週一清晨，有一輛黑色的奧迪 RS 6 轎車駛出車庫，車內有幾名蒙面男子。並表示，該車的車牌號碼與一輛在漢諾威（Hannover）被盜的車輛相符，漢諾威距離蓋爾森基興東北方約 200 多公里。

