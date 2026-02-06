德國同南太平洋袖珍島國紐埃建立外交關系

（德國之聲中文網）德國聯邦政府於今年1月7日決定承認南太平洋迷你島國紐埃（Niue），本周二（2月3日）兩國正式建立了外交關系。德國外長瓦德富爾在印太地區訪問期間簽署了相關聲明。據德國外交部稱，德國不會在紐埃開設大使館，該島國的事務將由位於新西蘭惠靈頓的大使館負責。

瓦德富爾表示，對紐埃的承認“展現了德國對這個國家的重視、我們對民族自決權的高度評價，以及我們對太平洋島嶼重要性的認知”，因為太平洋島嶼“特別容易受到氣候變化的威脅，其生存本身正面臨危機”。

瓦德富爾補充說，德國不僅致力於對抗氣候變遷，“也致力於提升這些島嶼的韌性，也就是它們的抵御能力”。在中國試圖擴大地區影響力之際，德國與紐埃建立外交關系，是向該地區釋出合作意願的象征。瓦德富爾並指出：“如果中國在這裡的影響力上升，我們的影響力就會同步下降。”

早在德國之前，中國於2007年12月就同人口不足2000人的紐埃建立了外交關系。1974年之前，紐埃島屬於新西蘭，如今仍然是新西蘭的緊密伙伴，島上居民也同時為新西蘭公民。

德國外長此次太平洋遠行還有另一個務實考慮。德國將於6月競選 2027/2028 年聯合國安理會非常任理事國席位。紐埃雖然不是聯合國成員國，但德國希望爭取其他南太平洋島國的支持。無論國家大小，每個聯合國成員國在大會上都擁有一票。

作者: 德正