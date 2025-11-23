德國品牌退出中國市場！黛安芬宣布全通路「下月起陸續停止營運」
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
在中國深耕逾30年的德國知名內衣品牌「黛安芬」（Triumph）近日宣布，將於2025年12月31日全面退出中國市場，旗下線上與線下通路將自今年12月起陸續關閉，消息一出震撼整個內衣產業。
黛安芬創立於1886年，品牌歷史超過130年，根據上海「界面新聞」報導，黛安芬在1992年進入中國，是最早引進鋼圈內衣的外資品牌之一。目前黛安芬在中國設有2座工廠、在多個主要城市設有分公司，共聘有超過1萬名員工，中國總部位於上海。
報導指出，近年中國內衣市場快速向線上移動，電商平台已成為主要銷售渠道。線上通路除了能更精準觸達目標客群，也具備快速銷售、商品多樣化等優勢，成功滿足消費者需求，使得傳統以線下門市為主、成本較高的品牌面臨經營壓力。
「界面新聞」引述「集瓜數據」最新分析稱，2025年中國女性內衣市場年增率回升至7%至8%，其中電商渠道表現尤為亮眼，年增率高達44.75%。
同時，新興品牌的崛起也加劇市場競爭。近年獲資本青睞的本土內衣新品牌已超過10家，包括內外、DareOne及蘭謬（La Miu）等，它們以靈活的網路行銷與產品策略，對黛安芬等傳統品牌構成強烈挑戰。
