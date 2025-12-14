「德國商品x聖誕市集」桃園壓軸登場 感受濃厚歐洲聖誕氛圍

桃園市長張善政今出席「2025德國商品x聖誕市集」與貴賓合影。





桃園市長張善政13日下午前往桃園區，出席「2025德國商品x聖誕市集」。張市長表示，今（114）年市集先後於臺北及新北登場，桃園作為壓軸舉辦，攤位數量絲毫不遜色，現場布置充滿濃厚德國風情。感謝德國經濟辦事處的支持，讓這項在臺灣已舉辦6年的聖誕市集首次來到桃園，期許未來市府能與德國經濟辦事處持續深化合作，讓民眾每年都能在桃園感受歐洲節慶的熱鬧氛圍。

張善政指出，市集現場除設置德國聖誕樹外，也匯集香腸、豬腳、熱紅酒、蛋捲等德國特色美食，並展出兩部德國車款，兼具觀賞性與吸引力。張市長強調，德國代表歐洲工藝的極致精神與深厚文化底蘊，非常值得市民親身體驗。

德國經濟辦事處處長蘭依樺表示，今年市集共設置71個攤位，以德國特色商品為主，包含德國豬腳、熱紅酒、蛋糕及各式美食，期盼讓前來參與的民眾都能找到喜愛的美食與禮物。很高興透過活動讓愈來愈多臺灣朋友認識德國文化，希望市民盡情享受音樂、美食與聖誕氛圍，留下美好回憶。

臺灣福斯集團暨臺灣奧迪總裁安薩瑞指出，德國聖誕節重視關懷與付出，以及與親友共度美好時光，這正是本次市集希望傳遞的精神。本次活動除德國美食與紅酒外，也安排精彩演出，盼帶給民眾難忘的節慶體驗，並祝福所有參與的市民玩得愉快。

經發局表示，市府於今、明（14）兩日在桃園藝文廣場舉辦首場「2025德國商品x聖誕市集」，共吸引66家企業與團體、71個攤位參與，市集內容涵蓋德國佳餚，以及家電、美妝、手作等多元商品，讓市民不需出國即可感受歐洲濃厚的節慶文化。

此外，為鼓勵民眾支持在地產業，市府推出限量抽獎活動，凡於商圈攤位（編號3至7）或觀光工廠攤位（編號14至17）消費累計滿500元，憑當日發票即可至編號13市府服務台參加抽獎，獎項豐富，讓民眾逛市集也能把好禮帶回家。包括市議員張碩芳、黃瓊慧、市府經濟發展局長張誠、觀光旅遊局長陳靜芳、文化局長邱正生、青年事務局長侯佳齡、桃園區副區長邱創正、德國經濟辦事處處長蘭依樺、臺灣福斯集團暨臺灣奧迪總裁安薩瑞等均一同出席活動。

