德國國會作證遭假訊息攻擊！沈伯洋：勇敢台灣人不因中國恐嚇退縮

沈伯洋在德國國會作證說明台灣遭假訊息攻擊經驗。 圖：翻攝沈伯洋臉書

[Newtalk新聞] 中國重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視新聞發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。沈伯洋表示，中國說他不能出國、一出國就會被逮捕，但他在德國國會以台灣立委的身分進去為自由、民主作證，中國想用恐嚇的方式讓台灣人沉默，作為勇敢的台灣人，絕不會因此退縮。

根據中央社報導，沈伯洋今天現身德國國會出席「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會。會後他在柏林受訪透露，會中主要討論歐洲假訊息與滲透案例，他以專家證人及立法委員雙重身分說明台灣經驗。這場聽證會由德國國會多個主要政黨共同邀請各國專家出席，討論獨裁國家如何利用假訊息破壞民主體制。

沈伯洋指出，聽證會上除了探討匈牙利及俄羅斯在歐洲散播假訊息案例，也討論中國對台灣及歐洲的影響。議題涵蓋線上輿論操作與線下滲透活動等多個層面。原本預計兩輪提問，最後加到三輪，整場討論非常熱烈。歐洲社會普遍對假訊息與認知作戰保持高度警覺，特別關注來自中國與俄羅斯的威脅；相較之下，台灣部分民眾卻不認為這是問題令他感到喪氣。

沈伯洋旭指，在2020年以後，尤其是疫情之後，「認知作戰」這個詞長期被污名化」。但中國早已明確將輿論戰列入戰略，他們常講「兵馬未動、輿論先行」，意思是在出兵前就要先引導輿論，這在中國的教科書裡都寫得很清楚。針對外界關心他出國前是否與政府部門協調，沈伯洋回應，團隊都有與國安會及外交部聯繫與通報。

沈伯洋坦言，確實有人希望他因安全考量不要出國發聲，但如果真的因為這樣就退縮，「那這場仗也不用打下去」，台灣面對中國威脅不應恐懼，沈伯洋強調：「我們大家都必須無所畏懼，和世界民主自由的陣營站在一起，才能好好對抗這些獨裁國家的侵害」。

雖遭中國揚言追捕，沈伯洋提到，這次入境德國過程一切正常，沒有任何異常狀況，也未申請特別保全。有消息指稱，中方對他出國行程措手不及，認為遭到突襲，一直追問「沈伯洋何時會再出國」。中國現在對他準備展開追緝，也一直宣稱他不能夠出國、出國就會被逮捕，但現在他就在德國國會以台灣立委的身分作證，為自由、民主作證。

沈伯洋也在臉書發布影片直言，中國一直以來想要用恐嚇的方式讓台灣人沉默，但他要告訴大家，作為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮，而且他今天在這邊，不只是捍衛台灣國家的民主，而是為全世界的自由民主而戰。他要讓中國知道，This is Taiwan,this is freedom,and we will never back down。

