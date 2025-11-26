德國在台協會拜會中市府 盧秀燕盼拓展合作與交流

（中央社記者郝雪卿台中26日電）德國在台協會昨天拜會台中市政府，台中市長盧秀燕以珍珠奶茶接待，雙方針對經貿等議題進行交流，盧秀燕表示，台德雙方具有相同的價值觀與信念，期盼拓展更多合作與交流。

台中市政府今天發布新聞稿說明，德國在台協會處長狄嘉信昨天拜會台中市政府，由盧秀燕親自接待，並熱情招待風行全球的台中特產珍珠奶茶，雙方在輕鬆的氛圍中，針對兩地經貿、教育、政治、文化產業、全球政經情勢等議題熱絡交流。

盧秀燕表示，感謝近年很多德國企業加碼投資台中，雙方有很緊密的貿易關係與互動。台中是台灣中部經貿樞紐，很多德國企業在台中有很好發展，面對近年變動劇烈的國際經貿情勢，期望雙方能共同開創更多合作機會。

狄嘉信談及近期國際情勢，尤其是俄烏戰爭所引發的國際動盪局勢，他表示，德國相當重視自由、人權等民主價值，並且視台灣為重要的政治及經濟夥伴。

盧秀燕對此回應，很敬佩德國在國際上勇於支持弱勢，「德不孤，必有鄰」，人類追求和平、安全、正義、民主自由的心是無庸置疑的，只要秉持信念，相信能夠凝聚跨越國界的共識。

對於狄嘉信期盼能夠與台中推動多面向的合作，包含科技、學術、文化等，並希望引介德國訪團前來台中參訪，盧秀燕也對此表示非常歡迎。

盧秀燕說，台中擁有17所大專院校，同時也是半導體、精密科技重要據點，雙方可合作推動大學人才的培訓與交流；在文化方面，台中也有深厚的文化底蘊及文創團隊，一定能激發出許多令人驚喜的創意亮點。（編輯：張銘坤）1141126