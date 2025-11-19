德國在台協會處長剖析「非核」慘痛教訓 府院黨前發言人現身論壇受矚

烏俄戰爭、紅海危機與AI產業爆發，導致各國被迫重新思考能源佈局與國家韌性。德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）19日在「能源獨立．國家韌性論壇」分享德國斷然走向「非核家園」的慘痛經驗，曾任民進黨政府府院黨發言人的Kolas Yotaka也現身，並擔任論壇主持人的角色，備受關注。

前立法委員及前總統府發言人 Kolas ㄌYotaka 女士與德國在台協會處長 狄嘉信先生 Karsten Tietz。（圖／論壇主辦單位提供）

「在地緣政治與科技革命交錯的時代，能源不再只是經濟命脈，而是國家安全的關鍵防線」，該論壇邀請來自德、美、台包括核能、軍事國防與外交領域的專家齊聚，共同探討台灣能源韌性是否足以應對來自環境的威脅？

全球能源思維轉折：「能源獨立」成為國家重要戰略

《人間魚詩生活誌》發行人李政鋒博士表示，戰爭與能源危機讓能源議題成為國際安全核心，促使全球主要國家從理想主義走向現實主義。「能源已不只是經濟與生活的必需品，而是國家戰略的一部分。」他指出，「若台灣無法建立具韌性且可持續的能源體系，一旦外部供應中斷，國防與經濟都將遭受巨大衝擊，這不僅是政府的責任，也是全民應該共同關切的問題。」

廣告 廣告

李政鋒說明，德國、日本、南韓紛紛延後核電廠除役或重啟研究，美國與歐洲則積極發展核融合、氫能與儲能等新技術。趨勢顯示能源不再是單一路徑選擇，而是多元並進的現實課題。

德國經驗：從「非核家園」到「現實平衡」

德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）先生表示，德國與台灣皆面臨能源轉型挑戰，能源轉型不應以淘汰特定能源為目標，而是務實地檢視各種能源可扮演的角色，追求最大的效益。台灣具備強大的科技與製造實力，若能與歐洲攜手推動儲能、氫能與電網優化合作，將共同打造更安全、永續的能源未來。

德國核能科技協會理事長湯馬士．賽波特（Thomas Seipolt）補充道，「我們不應以上世紀的恐懼評價今日的科技。關鍵不在於核能本身，而在於如何安全地使用它。」他說明，烏俄戰爭導致歐洲天然氣供應中斷、電價飆升，德國政府為確保電力穩定，延後核電廠除役並重新投入小型模組化反應爐（SMR）與核融合研究。「SMR具備具備分散部署、被動冷卻與高安全性設計等特質，可在再生能源間歇不足時提供穩定電力，是提升能源韌性的重要補強。」

德國核能科技協會理事長湯馬士賽波特。（圖／論壇主辦單位提供）

美國觀點：能源即防線

曾於美國國防部服務多年，前雷神公司台灣區總經理胡振東表示，台海安全靠的是防禦戰，台灣需要有足夠的正確的裝備，必須有防衛韌性能量，「台灣要贏，就必須持久！」當能源供應與運輸被封鎖，國防、通信與民生將全面癱瘓，台灣必須設法盡量撐得夠久，才能等到國際援助，改變局勢。

台灣有97%的能源仰賴進口，能源戰力脆弱，美台智庫與學界普遍認為，台灣的能源存量只夠台灣撐八到十天。

前雷神公司台灣區總經理前美國國防部官員胡振東。（圖／論壇主辦單位提供）

美國保衛民主基金會高級研究員Mark Montgomery 海軍少將也於錄影致詞中強調，能源基礎設施是混合戰的首要攻擊目標，「能源安全不是附屬條件，而是防衛體系的一部分。台灣必須在平時就建立多層防護與快速復原能力。」

他在今年八月來台參加能源兵推時指出，台灣低估了自身網路的脆弱，也高估了自己應對網路站的防衛能力。尤其台灣一半以上的電力來自天然氣，若台灣的儲能設備有限，將成為戰時的負擔。

烏克蘭遭遇俄羅斯能源封鎖戰略襲擊，尚且可透過陸路向歐洲各國購買能源，但台灣是島國，若遭遇中國攔截進入台灣的船隻，將是最危險的情境。

Kolas Yotaka：從反核世代到理性倡議

論壇主持人，前立委、前總統府發言人Kolas Yotaka指出，隨著時代與國際局勢的變化，能源議題已遠超出單純的環保範疇。早期的反核運動代表了社會對公義與安全的追求，但如今，科技與全球安全環境的演變，要求社會以更開放與務實的視角重新檢視能源政策。「我依然重視安全與環境，但拒絕討論並不能讓台灣更安全。若新技術能在國際標準下確保安全，就應該讓理性與專業回到桌上。」

她強調，台灣支持AI產業與國防科技發展，均需要強大的電力奧援，政府應啟動跨部門、跨黨派的「國家能源安全會議」，開放透明地檢討能源配比，與美、日、歐建立能源策略聯盟SOP，建立符合戰時需求的電網佈局，強化電網韌性分散風險，開發機動性高的SMR和參與核融合技術研發，協調核廢料遷至最適合儲存的地點。「這不只是能源問題，而是國家安全與生存問題。」

超越對立：能源不是非黑即白，而是共同防線

論壇總結指出，台灣應擺脫「非核即再生」的對立語境，回歸專業、數據與國際合作，整合再生能源、儲能、核能與新興技術，建立兼具穩定、低碳與戰略自主的能源架構。

「能源是國家安全的血脈。」李政鋒博士強調，「當民間開始以理性開啟討論，台灣也正在往成熟的能源治理邁進。」

延伸閱讀

睽違2年半！南韓古里核電廠2號機通過延長運轉許可至2033年

籲重啟核電解能源危機 藍黨團：賴政府執迷不悟將被民意唾棄

民進黨大轉彎！？核二、核三重啟有譜？卓榮泰表態：尊重專業科學分析