德國在台協會處長狄嘉信拜會台中市長盧秀燕

【記者陳世長台中報導】德國在台協會處長狄嘉信(Director General Karsten Tietz)於(25)日拜會台中市政府，由市長盧秀燕親自接待，並熱情招待風行全球的台中特產珍珠奶茶，雙方在輕鬆的氛圍中，針對兩地經貿、教育、政治、文化產業、全球政經情勢等議題熱絡交流，盧市長更強調，「德不孤，必有鄰」，台德雙方具有相同的價值觀與信念，期盼未來能與德國拓展更多面向合作與交流。





盧市長表示，德國是我國在歐洲最大及全球第8大貿易夥伴、第10大出口市場與第6大進口來源，感謝近年很多德國企業加碼投資台中，雙方有很緊密的貿易關係與互動。台中是台灣中部經貿樞紐，很多德國企業在台中有很好發展，面對近年變動劇烈的國際經貿情勢，期望雙方能共同開創更多合作機會。



狄處長談及近期國際情勢，尤其是俄烏戰爭所引發的國際動盪局勢，他表示，德國相當重視自由、人權等民主價值，並且視台灣為重要的政治及經濟夥伴。盧市長回應，很敬佩德國在國際上勇於支持弱勢，「德不孤，必有鄰」，人類追求和平、安全、正義、民主自由的心是無庸置疑的，只要秉持信念，相信能夠凝聚跨越國界的共識。



盧市長表示，在國家及城市的發展中，領導者在國際事務上的努力，目的就是讓自己的國家、城市更好、更安全，經濟發展更加蓬勃、社會更加進步，她與市政團隊努力讓世界看見台中，近期吸引許多外國駐台代表處或使館前來與市府合辦活動，包含「2025寶萊塢舞蹈大賽暨印度排燈節」、「泰國國慶晚會」、「2025菲律賓聖誕節」等，也歡迎德國在台協會前來台中舉辦相關活動或推動各項交流。



狄處長期盼能夠與台中推動多面向的合作，包含科技、學術、文化等，並希望引介德國訪團前來台中參訪。盧市長對此表示非常歡迎，台中擁有17所大專院校，同時也是半導體、精密科技重要據點，雙方可合作推動大學人才的培訓與交流；在文化方面，台中也有深厚的文化底蘊及文創團隊，一定能激發出許多令人驚喜的創意亮點。



