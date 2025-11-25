德國在臺協會拜會中市府 拓展合作與交流

記者張妤甄／臺中報導

德國在臺協會處長狄嘉信昨（25）日拜會臺中市政府，由市長盧秀燕親自接待，並熱情招待風行全球的臺中特產珍珠奶茶，雙方在輕鬆的氛圍中，針對兩地經貿、教育、政治、文化產業、全球政經情勢等議題熱絡交流，盧秀燕更強調，「德不孤，必有鄰」，臺德雙方具有相同的價值觀與信念，期盼未來能與德國拓展更多面向合作與交流。

盧秀燕表示，德國是我國在歐洲最大及全球第8大貿易夥伴、第10大出口市場與第6大進口來源，感謝近年很多德國企業加碼投資臺中，雙方有很緊密的貿易關係與互動。臺中是臺灣中部經貿樞紐，很多德國企業在臺中有很好發展，面對近年變動劇烈的國際經貿情勢，期望雙方能共同開創更多合作機會。

盧秀燕指出，臺中有精密機械、半導體、航太、自行車等9大產業業者匯聚，因應關稅匯率雙重衝擊，市府今年首波補助中市產業公會，協助業者赴德國參加「2025年德國歐洲自行車展」、「2025年德國漢諾威工具機展」等會展，深化與國際重要經貿夥伴合作關係，自行車公會接受市府的補助，前往德國參展爭取商機，成功拿下了250萬美元訂單，是臺中與德國經貿往來很成功的範例。

狄嘉信談及近期國際情勢，尤其是烏俄戰爭所引發的國際動盪局勢，他表示，德國相當重視自由、人權等民主價值，並且視臺灣為重要的政治及經濟夥伴。盧秀燕回應，很敬佩德國在國際上勇於支持弱勢，「德不孤，必有鄰」，人類追求和平、安全、正義、民主自由的心是無庸置疑的，只要秉持信念，相信能夠凝聚跨越國界的共識。

盧秀燕表示，在國家及城市的發展中，領導者在國際事務上的努力，目的就是讓自己的國家、城市更好、更安全，經濟發展更加蓬勃、社會更加進步，她與市政團隊努力讓世界看見臺中，近期吸引許多外國駐臺代表處或使館前來與市府合辦活動，包含「2025寶萊塢舞蹈大賽暨印度排燈節」、「泰國國慶晚會」、「2025菲律賓聖誕節」等，也歡迎德國在臺協會前來臺中舉辦相關活動或推動各項交流。

狄嘉信期盼能夠與臺中推動多面向的合作，包含科技、學術、文化等，並希望引介德國訪團前來臺中參訪。盧秀燕對此表示非常歡迎，臺中擁有17所大專院校，同時也是半導體、精密科技重要據點，雙方可合作推動大學人才的培訓與交流；在文化方面，臺中也有深厚的文化底蘊及文創團隊，一定能激發出許多令人驚喜的創意亮點。

德國在臺協會處長狄嘉信昨日拜會臺中市政府，由市長盧秀燕親自接待。（中市秘書處提供）