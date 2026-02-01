德國地鐵驚傳隨機殺人！難民強拉陌生少女跳軌「我要帶你走」 當場雙亡

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

德國北部大城漢堡（Hamburg）近日發生一起駭人聽聞的隨機殺人事件。一名25歲南蘇丹裔男子於週四晚間在漢堡地鐵萬茨貝克市場站（Wandsbek Markt）月台，突然強行抱住一名年僅18歲的陌生女子，在列車進站瞬間跳下軌道，導致2人當場遭列車撞擊身亡。

德國漢堡地鐵發生隨機殺人事件，25歲男子強行抱住一名18歲陌生女子跳軌。（示意圖／Unsplash）

根據NDR等外媒報導，事發當時該名男子在月台上徘徊，精神狀態疑似處於酒醉狀態而顯得相當混亂。當列車即將進站時，他突然鎖定一旁正在等車的18歲女子，大喊「我要帶妳一起走」後，便強行勒住被害人一同跳下月台。

儘管列車駕駛立即啟動緊急煞車，但因距離過近來不及阻止列車停下，2人雙雙被捲入車底，待醫護人員抵達現場，雙方皆已無生命跡象。

警方初步調查後表示，這是一起隨機暴力事件，被害女子與嫌犯素不相識，僅因在錯誤的時間點出現而成為受害者。警方透露，嫌犯來自南蘇丹，2024年透過聯合國難民安置計畫抵達德國，過去曾犯騷擾與滋事等多起輕微犯罪，根據《畫報》（Bild）指出，他日前才因襲警遭逮，目前正調查其犯案動機。

這起慘案引爆了德國民眾的強烈不滿，網路上湧入大量憤怒留言，痛批國家治安崩壞。案發後，約有10名目擊者及列車駕駛受到嚴重心理創傷，正接受緊急心理輔導。漢堡市長則對此表達哀悼，並呼籲大眾保持冷靜，等待司法調查結果。

