德國地鐵驚悚攻擊！25歲男突抓陌生女子跳軌 雙雙遭撞慘死

德國漢堡（Hamburg）近日發生一起地鐵恐怖攻擊致死案件，一名年僅25歲的南蘇丹裔男子在車站月台上，在列車進站瞬間，突然抓住一名陌生少女一同跳進軌道，被列車撞擊雙雙喪生。

根據德國媒體《Bild》等報導，這起事件發生在1月27日晚間10時許，一名男子進入漢堡東邊的萬茨貝克市場地鐵站月台，神智恍惚徘徊許久，就在某一輛列車進站前，他突然抓住一旁的18歲女子，大喊「我要帶妳一起走」後便跳進軌道，列車煞車不及撞上，不少目擊者嚇壞尖叫。

警消到場後，確認2人傷重死亡，車站也為此關閉。經漢堡警方初步調查，該名男子與受害少女素不相識，將此事定調隨機暴力事件，且是極度惡性攻擊個案，「這名年輕女性成為了這名心理不穩定男子的犧牲品。」

警方進一步說明，這名男子來自南蘇丹，2024年經聯合國難民安置計畫到德國生活，先前有多起騷擾滋事等前科，目前正了解他是否有藥物濫用或精神疾病等狀況發生。

危險行為，勿模仿!

