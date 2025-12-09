德國外長廣州行：看到與中國建設性合作機會

（德國之聲中文網）在北京經歷了艱難的政治會談後，德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）繼續前往中國南方訪問。

瓦德富爾（Johann Wadephul）周二（12月9日）在廣州表示，他看到與中國建設性合作的機會。

廣州是瓦德富爾此次中國訪問的最後一站。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也將在明年訪華。

追隨默克爾的足跡參觀“隱形冠軍”工廠

在廣州，瓦德富爾參觀了德國隧道掘進機世界領軍企業海瑞克（Herrenknecht）的重要生產基地。他說，“德國制造”的產品在中國非常受關注。公司創始人馬丁·海瑞克（Martin Herrenknecht）帶他參觀廠區。早在2012年，時任總理的默克爾也曾由這位如今83歲的企業家陪同參觀其廣州廠區。

廣告 廣告

這家來自德國巴符州施瓦瑙的專業廠商被稱為“隱形冠軍”，在歐洲因參與大型工程而知名，包括布倫納基線隧道和斯圖加特21號鐵路工程。在廣州，該公司負責組裝和翻新其機械。海瑞克在中國建造了世界最大直徑（17.6米）的隧道掘進機，並參與了廣州地鐵建設。

體驗乘坐中國自動駕駛小巴

在參觀了德國工程技術之後，瓦德富爾轉向中國的軟件實力。他訪問了2017年在廣州創立的自動駕駛新創企業文遠知行（WeRide）。他與代表團成員一起試乘了一輛無人駕駛小巴。

瓦德富爾表示，中國在未來技術方面處於全球領先地位。如果不想被甩在後面，德國和歐洲必須做得更好。在文遠知行，人們可以看到技術創新如何迅速進入日常生活。

為梅爾茨明年初訪華打前站

在訪問的最後階段，瓦德富爾對德中關系的未來持積極態度。他說，在整個行程中，他感受到中國和德國一樣，非常希望進行嚴肅和具體的交流。因此，雙方將繼續推進這種對話。

當被問及他將給不久後將訪華的梅爾茨總理帶去什麼信息時，瓦德富爾表示，總理深知與中國的政治和經濟關系極其重要。因此，總理計劃訪華是正確的。

中德之間一直存在摩擦。摩擦涉及貿易問題以及烏克蘭戰爭。瓦德富爾說，德中兩國政府在一些關鍵領域可以共同合作，雙邊經濟關系也可以建立在新的基礎上。

瓦德富爾表示，他此行以及此前副總理兼財政部長克林貝爾（Lars Klingbeil）的訪華，都為梅爾茨總理的中國之行做了良好准備。

梅爾茨計劃在2026年第一季度訪華。

瓦德富爾原計劃10月下旬訪問中國，但在啟程之前臨時取消了行程。據德國政界人士透露，找不到足夠多的高層對話對象，訪問“沒有意義”。這被一些觀察家視為外交尷尬。德國外交部當時的解釋是，中方一直沒有確認瓦德富爾除與王毅會晤之外的任何其他會晤安排。

（德新社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正