德國外長瓦德富爾訪問中國：尋找稀土之旅

（德國之聲中文網）這一次德國外長瓦德富爾的訪華計劃終於成功兌現了。一天之內，他會晤了三名中國部長級官員以及中國國家副主席。原定十月底進行的訪華安排被臨時取消，當時的說法是，瓦德富爾只獲得同中國外長舉行會晤的安排，除此之外，中方沒有安排同其他中國高層的會晤。

柏林方面當時猜測，可能是這位基民盟政治家此前對中國提出批評，引起了北京方面的不滿。瓦德富爾曾強調，不應以武力改變台海現狀。北京視台灣為分離一省，根據中國2005年通過的所謂《反分裂法》，一旦台灣宣布獨立，中國將有權動用武力促成統一。

“台灣問題是中國的核心利益”

12月8日，中國國家副主席韓正會晤瓦德富爾時強調，台灣問題是中國的核心利益所在。中國外交部發布消息稱，瓦德富爾代表新一屆聯邦政府明確重申了所謂的“一個中國原則”。

不過，德國外長在此次會晤後發表的聲明則更像是外交辭令。他在社交平台X發文寫道：德國高度重視與中國的關系。“我們對就經濟和安全議題展開公平交流非常感興趣。我非常珍視今天與韓正副主席進行深入交談的機會。”

在此大背景下，北京表現出了和解的姿態。中國外長王毅表示：“早來晚來，都不是關鍵，關鍵是為什麼來。你們是來促進合作，而不是來爭吵；是來增進理解，而不是擴大分歧。”王毅還詳細介紹了台灣問題的歷史背景，並對德國對戰後歷史的清算表示贊賞。台灣曾被日本佔領五十年，二戰結束後，依照1945年波茨坦會議的精神，台灣歸還中國。

王毅說：“同德國不同的是，直至二戰結束八十年後的今天，日本從未對自己的戰爭罪行進行認真的反思。”他此番話顯然是暗指日本新首相高市早苗前不久的相關表述，高市早苗稱，一旦台灣遭到攻擊，日本可能會對台灣提供軍事協助。會談結束後，瓦德富爾在回復德國之聲記者沃克（Richard Walker）的提問時表示：“我們認為，如果要改變台灣現狀，必須通過和平方式，在談判協商的基礎上實現。”

中國重新成為最重要貿易伙伴

對德國經濟而言，中國至關重要：不僅作為銷售市場，同時也是重要的原材料供應商。瓦德富爾會晤中國商務部長王文濤時，王文濤表示：“作為全球第二大以及第三大經濟體，德中經濟關系扮演著極其重要的角色。”

從2016年到2023年，中國一直是德國最大的貿易伙伴，直到2024年，中國的這一地位才被美國所取代。聯邦統計署的數據顯示，2025年中國又有很大機會重新奪回德國第一大貿易伙伴的桂冠。2025年前三個季度中，從中國的進口額已經達到1245億歐元，增幅8.5%。與此同時，德國對華出口則下降了12.3%，出口額降至614億歐元。

德國工商大會（DIHK）外貿主管、執行董事特萊爾（Volker Treier）表示，中國之所以重新成為德國最重要的貿易伙伴，“主要是我們對最重要出口市場美國的數據嚴重疲軟，而並不是德國企業在中國的銷售前景出現了根本性的改善。”

稀土出口前景看好？

為了更好的應對未來德中合作中可能面臨的風險，聯邦議院成立了“德中經濟關系安全評估委員會”。隨同外長瓦德富爾一道訪華的基民盟議會黨團代表團成員齊佩留斯（ Nicolas Zipellius）表示，“該委員會也會關注原材料、技術以及供應鏈方面的問題。”

德國經濟對於來自中國的稀土存在高度依賴。稀土對生產電機和發電機所需的永磁體至關重要，高端芯片和光纖電纜也離不開稀土。盡管德國境內也有稀土資源，但開采和加工稀土需要消耗大量能源，對環境造成嚴重污染。就目前而言，中國仍是遙遙領先的稀土生產大國，其產量遠遠超過巴西、印度以及澳大利亞等國。

作為聯邦議院經濟合作和發展委員會的成員，齊佩留斯表示，任何人都不想產生依賴，“我們希望共同解決這一問題。”

經濟界呼籲德中加強政治互信

上周五，德國工業聯合會專家施特拉克（ Friedolin Strack）在德中經濟聯合會年會上表示：“北京希望對總共17種稀土元素的中期和終極產品使用情況進行掌控，因此出台了稀土出口管制措施。”他表示，北京的目的是阻止這些稀土產品最終進入美國市場。

施特拉克表示，這些出口限制是針對美中貿易戰的工具，它並不是直接針對德國經濟。盡管德國受到波及，但德國企業今年仍得以多次成功地從中國采購稀土。

此次瓦德富爾訪華期間，中國方面表示願意考慮給予德國通用出口許可的可能性。瓦德富爾在北京表示，“中國方面建議，可以向歐洲以及德國提供通用出口許可證，並鼓勵我們的企業積極提交申請。”

不過，來自德國工業聯合會的施特拉克也表示，只有高層政治互信有了穩定基礎的情況下，中方發放出口許可的速度才會變得快捷。在大中華區德國商會進行的一次商業氛圍問卷調查中，75%的受訪德國企業表示：“中德政治層面上的良好關系對企業經營活動扮演著關鍵性角色。” 來自德國工商大會的萊特爾表示：“令人遺憾的是，認為當前德中政治關系已經滿足這一要求的企業，比例遠遠沒有那麼高。”

