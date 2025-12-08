德國外長訪中 聚焦稀土議題

（中央社記者呂佳蓉北京8日電）德國外長瓦德福今天訪中，展開他擔任外交部長以來的首訪中國行。路透社報導，這次訪問恰逢德國在貿易爭端及地緣政治衝突上對北京採取更為強硬的立場之際，而瓦德福此前受訪時表示，將與中國討論放寬稀土等議題。

瓦德福（Johann Wadephul）預計將於今天在北京與中國外交部長王毅、商務部部長王文濤與中共中央對外聯絡部部長劉海星會面，聚焦雙方的經濟關係。明天瓦德福預計南下前往廣州進行參訪。

據路透社報導，瓦德福在臨行前的發言中說，在國際局勢日益緊張和地緣政治動盪的背景下，與中國進行直接且深入的交流是必要和不可或缺的。有很多問題顯然不容易找到答案，而且雙方的觀點有時也極為不同，但顯而易見的是，德國和歐洲的自由、安全與繁榮均與中國緊密相連。

瓦德福在10月時接受路透社採訪時表示，他計劃敦促中國放寬對稀土和半導體等產品的出口管制。這些產品對德國的工業發展至關重要。

他當時指出，「我將提及這些對德國經濟至關重要的議題。德中兩國終究在穩定且可信賴的全球貿易關係中享用共同利益」。

歐盟委員會於日前公布了加強貿易措施的計劃，包括反傾銷稅和反補貼措施，並制定新措施以應對不公平貿易行為。研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）資深顧問巴爾金（Noah Barkin）指出，瓦德福需要在訪問中向中國表明，德國全力支持歐盟委員會的立場。

巴爾金說明，瓦德福必須向中國傳遞明確的訊號，如果繼續忽視關於經濟關係走向的擔憂，中德將面臨失去關係的風險，除非這些問題得到解決，否則歐洲將別無選擇，只能關閉市場，限制中國企業。

報導並指，德國外交部表示，瓦德福將在會談中討論歐洲的安全利益，尤其是俄羅斯全面入侵烏克蘭的議題。瓦德福指出，「沒有任何一個國家能像中國一樣，對俄羅斯施加如此大的影響力，讓它最終願意進行尊重烏克蘭主權的認真談判。」

此次會談還將涉及中東衝突和南海爭端等安全問題。中國在南海日益強硬的姿態，正在挑戰周邊國家的領土主權。（編輯：廖文綺）1141208