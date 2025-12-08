德國外長訪問大陸 台灣問題列議題受矚目

德國外長瓦德福訪問大陸，台海關係列入議題，引發外界矚目。

德國外長瓦德福在今（8）、明兩天訪問中國大陸，將與大陸外長王毅舉行會談，預計雙方將討論稀土供應問題、俄烏戰爭，以及台海問題。此外，瓦德福此行，也是在為德國總理梅爾茨明年年初首次訪問中國大陸鋪路。（葉柏毅報導）

德國外交部發言人日前表示，瓦德福與王毅的會談內容，將聚焦歐中經貿關係，瓦德福將就保持關鍵原材料技術供應鏈的安全與可靠性，向中方表達關切，同時，雙方也將討論俄烏戰爭、中東局勢、人權問題，以及台海問題。

廣告 廣告

瓦德福原定今年10月底，首度訪華，但因為會面官員與議程敲不定，瓦德福在啟程前兩天，臨時取消訪中，這讓中德雙邊關係一度陷入尷尬，直到上個月德國副總理兼財政部長克林拜耳訪問大陸，才緩和了雙方的緊張氣氛。

瓦德福這次訪問的特殊之處，是將台灣列入議題，先前，瓦德福在接受路透社專訪時，曾經表示德國的一中政策不變，但「政策內容由德國自行決定」，引發大陸外交部不滿，大陸外交部隨後回應稱「一中原則不可由外國自行定義」。