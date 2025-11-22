德國外長警告：俄烏協議不可操之過急

（德國之聲中文網）德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）認為，美國提出的結束俄烏戰爭的計劃不太可能迅速落實。這位基民盟政治家周五（11月21日）向德廣聯（ARD）表示：“我們現在最不需要的，就是慌亂和倉促。”他指出：“雖然各方都希望盡快實現停火，但我們需要時間思考，什麼才是能夠帶來持久和平的可靠基礎。我不認為這很快能實現。”

瓦德富爾指出：“我們或許正處於停火協議的最後階段，但是否最終會達成真正的和平協議，目前仍存在很大不確定性。只有當和平協議能夠提供長期穩定的保障時，它才有意義。”這名德國外長認為，美國計劃中目前僅模糊提及的安全保障，是極其關鍵的要素。

他還提醒，戰爭是俄羅斯挑起的，俄羅斯並不真正尋求停火，反而不斷違反國際法，“繼續肆意開火”。瓦德富爾警告說，俄羅斯目前正在大規模擴軍，若現在簽署和平協議，將存在俄方再次發動攻擊的風險。

烏克蘭只有兩種選擇？

美國方面此前提出了28點和平計劃。這一方案因要求烏克蘭作出巨大讓步而在國際上引發爭議。據美媒報道，白宮正向烏克蘭施壓，要求他們在感恩節（11月27日）前簽署新的和平方案，否則，烏克蘭將失去美國的支持。烏克蘭總統澤連斯基在一段視頻講話中就此表示，下周將會是非常艱難的一周，“烏克蘭正面臨艱難的抉擇：要麼失去最重要的支持者之一，要麼失去國家的尊嚴”。

在被問及這是否構成美國對烏克蘭的“脅迫”時，瓦德富爾回應道：“我不確定現在是否真的只有這兩種選擇。”他表示，華盛頓方面已表示願意就相關內容展開討論，“而我們也正在這樣做”。他說，現在輪到歐洲提出替代方案了，“我們正緊鑼密鼓地制定方案”。

瓦德富爾：必須有新的安全保障

瓦德富爾還指出，28點計劃中包含一些從歐洲角度看需重新評估的內容。“只有當建立起新的和平架構，只有當烏克蘭確實能夠維護它所說的‘尊嚴’，也就是其主權權利時，和平才是可靠的。而且，必須有新的安全保障，不僅是為了烏克蘭，也是為了保護我們所有人。”

對於計劃中提出的“讓俄羅斯重返國際社會”的條款，瓦德富爾也表達了明確懷疑。他表示：“這首先要求俄羅斯回到G8的法治共同體框架中，這是其基本前提。而俄羅斯仍需滿足諸多條件。”他補充說，可以就此類問題進行討論，“但最根本的一點是，俄羅斯必須首先停止這場違反國際法的戰爭。”

作者: 德正