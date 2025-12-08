德國外長：中國稀土出口 離德企需求仍相去甚遠

（中央社台北8日電）正在中國訪問的德國外長瓦德福

今天在北京會見中國國家副主席韓正，雙方均強調要深化德中兩國合作。但路透社報導，瓦德福稍早接受德媒訪問時直言，中國距離同意為德企所依賴的稀土礦物發放通用出口許可證，仍然相去甚遠。

瓦德福（Johann Wadephul）今天開始訪中行程，除在北京會見韓正與中國外長王毅、商務部長王文濤、中共中聯部長劉海星等部長級官員，還將於9日轉往廣州訪問。

新華社報導，韓正向瓦德福說，中德互為重要經貿合作夥伴，雙方合作互利共贏。中方願與德方落實好兩國領導人共識，加強溝通對話，推動「中德全方位戰略夥伴關係」邁上新台階。

韓正不忘聲稱，「台灣問題」是中國「核心利益中的核心」，希望德方「恪守一個中國原則」。而德方是歐盟核心大國，期待德方為推動中歐關係健康發展發揮積極作用。

據報導，瓦德福向王毅表示，德國新政府高度重視發展對中關係，「堅定奉行一個中國政策」，期待與中方密切高層交往，進一步深化全方位合作。德國「願做中國的可靠合作夥伴」。

路透社稍早報導，瓦德福在北京接受德國第二電視台（ZDF）訪問時表示，中國距離同意為德國製造商所依賴的稀土礦物發放通用出口許可證，仍然相去甚遠。「我們已經收到了一些訊號，但仍有不少工作要做」。（編輯：邱國強/朱建陵）1141208