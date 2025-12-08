德國外長：我們需要同中國對話，因而我來到了北京

（德國之聲中文網）德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）12月8日在北京舉行的新聞發布會上說，“如果說世界上有一個國家對俄羅斯有強大影響力，那就是中國”。“像此前一樣，我向中方發出的明確呼籲，敦促俄羅斯也意識到現在可以回到談判桌前。”

根據德國駐華大使館官方微博，瓦德富爾表示，“我們看到的俄羅斯一直表面上假裝願意談判，實則堅持要滿足其最大要求”，“今天我也明確指出，普京之所以能繼續這場戰爭，是因為他能依靠第三方的政治和經濟支持，包括中國的支持”。他強調，歐洲人不會接受俄羅斯繼續利用能源出口獲得的商品或利潤來充實其戰爭資金。

廣告 廣告

這位德國外長強調，歐洲的核心利益是“俄羅斯盡快同意進行嚴肅的談判，進行旨在結束這場戰爭並尊重烏克蘭主權的談判”。

中國是俄羅斯的主要貿易伙伴。北京一直表示對這場戰爭持中立立場，也經常呼籲各方進行和平談判，但從未譴責莫斯科對烏克蘭的入侵，也未參與對俄制裁。西方國家指責北京向俄羅斯提供關鍵的經濟支持和軍事零部件，支持莫斯科的戰爭行動。

這是瓦德富爾作為德國外長首次訪問中國。他和德國現任總理梅爾茨同屬基民盟。

“在互聯互通的世界中，亞洲和歐洲的安全密不可分。我們與中國都希望有一個穩定的國際秩序。……遵守國際秩序對於世界貿易也至關重要。台灣海峽是最重要的貿易通道之一。確保該地區自由的商品往來對我們歐洲和世界許多其他地區的繁榮都十分重要。該地區任何的局勢升級也會對我們歐洲產生直接影響。在這個問題上，我們的一個中國政策仍然有效，並無改變”，瓦德普爾也在新聞會上這樣表示。

王毅：“此訪一波三折，但中國有句話叫‘好事多磨’”

瓦德富爾原計劃10月下旬訪問中國，但在啟程之前臨時取消了行程。據德國政界人士透露，找不到足夠多的高層對話對象，訪問“沒有意義”。這被一些觀察家視為外交尷尬。德國外交部當時的解釋是，中方一直沒有確認瓦德富爾除與王毅會晤之外的任何其他會晤安排。

根據中國外交部官網信息，瓦德富爾此次在訪問期間會見了中共中央政治局委員、中國外交部長王毅以及中國國家副主席韓正。此外，他也與中國商務部長王文濤等中方高層官員會面。

在會見德國外長瓦德富爾時，王毅說，這是德新政府成立以來外長首次來華訪問，“此訪一波三折，但中國有句話叫做‘好事多磨’，早來晚來都不是問題，重要的是為何而來。應當是為合作而來，而不是為吵架而來；是為增進理解信任而來，而不為擴大分歧而來”。

這位中國外長強調了中德合作有利於兩國發展，也有利於共同應對全球挑戰，並稱希望“德國更加客觀理性看待中國，堅持中德伙伴關系定位”。

中方特別批評了“日本現職領導人涉台錯誤言論”

在談到烏克蘭問題時，王毅重復了中方一貫的立場。

此外，王毅還特別談到的“日本現職領導人涉台錯誤言論”，對瓦德富爾表示，“與德國不同，日本戰後80年來仍未徹底反省侵略歷史”，同時強調“一個中國原則是中德關系的重要政治基礎，沒有任何模糊空間”。

中國國家副主席韓正在會見瓦德富爾時，也談到了“台灣問題”。韓正說，“台灣問題是中國核心利益中的核心，希望德方恪守一個中國原則”。

瓦德富爾今年早些時候多次公開指責中國在台灣海峽及東海、南海的“咄咄逼人”態度。對此，中方發出不要“煽動對抗、加劇緊張局勢”的警告。

德國外長：中方在稀土問題上給出了保證

經濟問題也是德國外長瓦德富爾此次訪問的重要議題，特別是中國對稀土出口的限制。稀土是汽車、電子、國防工業等許多行業的關鍵材料。瓦德富爾本周一在北京也與中國商務部長王文濤會面。

根據中國商務部發布的新聞稿，王文濤說，中方重視德方在出口管制、安世半導體等問題上的關切，“在稀土等領域逐步適用通用許可制度，已采取安世半導體相關芯片出口許可豁免措施”。

據法新社報道，瓦德富爾表示，中方官員已向他保證，北京在向德企發放稀土出口許可證方面采取了“建設性”態度。他說，“我認為這是一個積極的承諾，現在我鼓勵德國商界繼續推進申請”。

“尊重人權是不容談判的”

德國和中國長期以來關系密切，尤其是在經濟領域，但近年來，兩國關系因貿易、人權等一系列問題而變得緊張。

在北京的新聞會上，瓦德富爾表示，在雙方觀點不同的議題上，只有堅持建設性的、持續的交流，才能向前推進。他也特別提到了一個中德觀點“並不一致的問題”。

他說：“對我們來說，世界各地尊重人權是不容談判的，但中國的發展態勢，特別是藏族和維吾爾族的處境，還有香港的政治權利，都讓我們感到非常擔憂。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正