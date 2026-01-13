德國外長：美國不是真的要侵犯格陵蘭

（德國之聲中文網）美國國務卿盧比奧原計劃周一（1月12日）上午會見到訪的德國外長瓦德富爾。但德方前一天得到通知會談被推遲到下午。

德國外長的行程安排被打亂。後來瓦德富爾上午在德國大使館與世界銀行行長班加（Ajay Banga）進行了會晤。據德廣聯報道，除了盧比奧，還有其他國會議員也表示沒有時間與德國外長會面——美國與德國之間的關系冷熱程度，由此可見一斑。

德國民調：對委動武後美國形象跌至新低

廣告 廣告

不過在下午，兩國外長的會談進行了一小時，遠超出了半小時的預定時間，這被認為是一個積極信號。

瓦德富爾說：“這是一次非常友好、深入的對話。”他強調雙方的共同點：“我們德國人、我們歐洲人需要在華盛頓擁有可靠的伙伴，正如美國需要我們作為伙伴一樣。”

不過會後，兩人只在鏡頭前一起露面了半分鐘，盧比奧隨即離去，留下瓦德富爾一人面對記者提問。

伊朗、格陵蘭

關於伊朗局勢，德國外長表示，雙方方存在共識。“這個政權顯然已喪失所有合法性，”瓦德普爾說道，德黑蘭所采取的手段“不僅令人無法接受，而且違反了所有人道主義准則”。瓦德普爾提到了大量死亡、酷刑和槍擊事件。“國際社會必須明確表示，它現在與伊朗人民站在一起。”

他還表示，德國政府計劃在歐盟內部倡導對伊朗領導層實施恐怖主義制裁。當被問及美國可能對伊朗進行軍事干預時，瓦德富爾的回答含糊其辭。他表示，這是美國要做出的決定。

在格陵蘭問題上，瓦德富爾同樣強調了共同立場。“我們在北極地區的利益必須得到保護，”他說道，並補充說這是“北約的責任”。他說，北大西洋的安全只能通過共同努力來實現，而格陵蘭問題也只有格陵蘭和丹麥才能決定。

當被問及對美國可能對格陵蘭進行的軍事干預的看法時，瓦德富爾沒有正面回答，而是說：“沒有跡象表明美國正在認真考慮此事。”

德國再爭取“入常”

周一晚，瓦德富爾在紐約會見了聯合國秘書長古特雷斯。他再次表達了德國成為安理會常任理事國的願望。

瓦德富爾稱，德國目前在聯合國的代表地位，未能體現其影響力以及在經濟和國際參與方面的水平。“必須明確的是，從長遠來看，德國希望在聯合國佔有一席之地，”他說。瓦德普爾還建議，可以在德國設立更多聯合國機構。目前已有數個聯合國機構設在前西德首都波恩。

他還對特朗普政府最近退出數十個聯合國機構表示遺憾：“幾十年來，美國在塑造和構建國際秩序方面發揮了至關重要的作用。如今他們退出多個組織，令人遺憾。”

延伸閱讀：2026年德國面臨的外交挑戰

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正