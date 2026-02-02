德國外長：與美中並非「等距」 美國仍是歐洲最重要夥伴

德國外長瓦德福(Johann Wadephul)今天(2日)在新加坡一場講座上表示，德國與美國、中國之間「並非等距」，儘管美歐近來關係出現裂痕，德國永遠都會站在華盛頓這一邊。

路透社報導，美國總統川普(Donald Trump)政府曾多次批評歐洲國家國防支出不足，過度依賴美國支持。加上川普提出掌控格陵蘭的想法，更進一步讓跨大西洋關係出現動搖。

瓦德福2日出席智庫「國際戰略研究所」(IISS)講座時表示，美國依然是歐洲與德國最重要的夥伴，儘管眼前出現一些問題導致美歐關係「疏遠」，歐洲仍仰賴美國提供安全保障。

不過他話鋒一轉，提及對美國劃定紅線的必要性。川普對格陵蘭的主張引發歐洲多國強烈反彈，美方一度祭出關稅威脅，後來又撤回。瓦德福表示，歐洲在格陵蘭議題上表達明確反對川普的立場，顯示出只要歐洲劃出底線，就能成功捍衛自身利益。

在美國與盟友關係不穩的背景下，加拿大和英國等部分西方國家領袖近期陸續訪問中國，並與北京簽署貿易協議。對此瓦德福提出警告：「張開雙臂奔向習近平主席，宣稱所有問題都在那一刻煙消雲散、我們只想成為中國的重要夥伴，這是錯誤的答案。」(編輯：宋皖媛)