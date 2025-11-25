德國外長：預計年內訪華

（德國之聲中文網）德國外長瓦德富爾表示，他將於今年內訪問北京。“我們目前正處於協調的最後階段。”他說“非常有信心”此次訪問很快就能成行。瓦德富爾是在柏林出席科爾伯基金會（Körber-Stiftung）的外交政策論壇時做出上述宣布的。

這位德國外長原定於10月底訪問中國，但在出發前不久推遲了行程。德國外交部當時的解釋是，中方一直沒有確認瓦德富爾除與王毅外長會晤之外的任何其他會晤安排。外交部對此表示遺憾，並指出德國政府希望與中國討論諸多議題，例如貿易爭端和與俄羅斯的關系。

德國媒體分析，瓦德富爾受到冷遇的原因是他曾多次公開批評中國。最近一次發生在10月中旬。在一次紀念德國同日本的友好關系會議上，他譴責“中國和俄羅斯正試圖改寫基於國際法的世界秩序。”

今年8月，瓦德富爾訪問日本和印尼期間公開講話時，多次警告稱，中國的軍事擴張、爭奪全球科技霸主的野心，已在區域形成挑戰。他敦促北京不要試圖改變台海現狀，強調《聯合國憲章》禁止以武力侵犯的原則，適用於台灣海峽、南海與東海。他的言論激怒了北京。中國外交部指責德國外長“煽動對抗，加劇緊張局勢”。

德國外長的重要訪問計劃臨時取消，引來了議論紛紛。11月3日，瓦德富爾與中國外長王毅通了電話。德國外交部發言人稱，“雙方進行了非常良好且富有建設性的通話，……強調了繼續保持交流的意願。”柏林表示，雙方將盡快重新安排被推遲的訪華行程。

雙方的共識是，“穩定的德中關系對兩國至關重要”。11月中旬，德國財長兼副總理克林拜爾率經貿代表團按期對中國進行了為其4天的訪問，與中方高層官員會談。

11月23日，在南非參加G20峰會的德國總理梅爾茨與中國總理李強舉行了會面，梅爾茨宣布他將於明年年初訪問中國。

不過，德國外長對中國的看法似乎一如既往。一周前，瓦德富爾在柏林出席《南德意志報》舉辦的一場論壇活動時表示，對德國而言，“中國是伙伴又是競爭對手，同時我們之間存在制度性的競爭。”

