德國失業者的再就業機會「創歷史新低」

（德國之聲中文網）德國聯邦就業局局長安德裡亞·納勒斯（Andrea Nahles）表示，德國失業人員的就業成功率已降至歷史新低。

“我們有一個指標可以顯示失業人員再次找到工作的概率。該數值通常在7左右，但現在只有5.7，這比以往任何時候都低，”納勒斯說。

她周五（12月26日）在接受web.de新聞門戶網站采訪時表示，德國勞動力市場“沒有任何增長動力”，已經連續數月低迷。

德國11月份失業人數為288.5萬人，失業率為6.1%。這比2024年11月份高出0.2個百分點。納勒斯預計未來幾個月的失業率將維持在6%左右。

社會福利救濟的討論“絕不能忽視勞動力市場”

針對德國政府計劃中的失業救濟金改革，特別是其中的“失業人員優先安置”，納勒斯提出了批評。失業人員優先安置意味著，盡快找到工作將優先於例如繼續培訓等其他安排。

她表示，必須考慮失業者的個人資質，並警告，失業者的資質技能往往與現有職位空缺不匹配。所謂的失業人員優先安置並不能改變這一點。納勒斯說，資質仍然至關重要，“否則，人們三個月後就會重回就業中心。”

她強調，社會福利救濟的討論“絕不能忽視勞動力市場”。

12月中旬，德國內閣決定以新的基本收入制度取代現有的失業救濟金制度。新制度規定了更為嚴格的規則和懲罰措施。這項改革仍需聯邦議院批准，預計將於2026年7月1日生效。

建議新入職者不要執著於單一的職業選擇、工作地點

納勒斯認為，高素質的勞動者在勞動力市場上仍然擁有最佳的就業機會，但她同時警告沒有任何群體能夠免受失業的影響。

目前，新入職者的就業前景黯淡。納勒斯表示，2025年德國聯邦就業局“安排年輕人參加學徒培訓的人數是過去25年來最少的”，她建議新入職者不要執著於單一的職業選擇、工作地點。

