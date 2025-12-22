德國女工程師搭火箭 史上首位輪椅者上太空

▲德國工程師班特豪斯20日搭乘藍源公司火箭完成短暫太空之旅，成為史上首位進入太空的輪椅使用者，（圖／美聯社）

[NOWnews今日新聞] 一名來自德國、下半身癱瘓的女性工程師，近來完成了一場夢想成真的太空之旅。她與另外五名乘客搭乘亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的「藍色起源」（Blue Origin）火箭一同進入太空，將輪椅留在地球，在無重力中漂浮，從高空俯瞰地球，成為史上首位進入太空的輪椅使用者，更為商業太空飛行的包容性寫下新頁。

綜合衛報、法新社等外媒報導，33歲的班特豪斯（Michaela Benthaus）在七年前因因越野自行車意外導致脊髓受傷，導致下半身癱瘓，目前必須仰賴輪椅代步。

但20日時，班特豪斯在前SpaceX高層柯尼希斯曼（Hans Koenigsmann）資助與協助下，與其他5名乘客一同搭乘「新雪帕德號」（New Shepard）火箭，在約10分鐘飛行期間，跨越距離地球表面超過100公里、象徵太空邊界的卡門線（Karman line）。

興奮不已的本特豪斯表示，自己在上升過程中一路大笑，進入太空後，她甚至嘗試了倒立。著陸後不久，她興奮地說：「這是最酷的體驗。」

無障礙的太空設計

藍色起源表示，這趟10分鐘的短暫太空飛行僅需進行微調，就能讓班特豪斯順利參與。原因在於全自動的「新雪帕德號」在設計之初就納入無障礙考量。

這次太空艙的微調包括加裝一塊轉移板（transfer board）讓班特豪斯能從艙門移動到座位，回收團隊也在太空艙著陸後於沙漠地面鋪設地毯，讓她能立刻回到輪椅上。柯尼格斯曼則在飛行中擔任她的緊急協助者。

負責訓練機組並在發射當天協助的藍色起源工程師米爾斯（Jake Mills）指出：「這讓更多不同條件的人能比傳統太空飛行更容易進入太空。」

在藍色起源先前的遊客中，也曾包括行動不便者、視障或聽障人士，以及兩名90歲高齡的老人。

從「不可能」到「我只是個開始」

班特豪斯目前在荷蘭參與歐洲太空總署（ESA）的畢業生實習計畫。她曾在 2022 年於休士頓參加拋物線飛行以體驗短暫失重，並在波蘭參加過模擬太空任務。

在事故之後，她曾一度認為夢想破滅，因為歷史上從未有身障人士進入太空的先例。直到去年柯尼希斯曼與她聯繫，提出這個可能性時，她甚至以為出了什麼誤會。

值得注意的是，這是一次私人任務，並非由ESA官方執行。雖然ESA已批准截肢太空人麥克福爾（John McFall）參與未來前往國際太空站的任務，但依目前公開紀錄，班特豪斯是首位完全無法行走卻成功上太空的案例。

班特豪斯在著陸後勉勵大眾。她強調，自己的目標不僅是讓太空對身障人士更開放，也要藉此提升地球上的無障礙環境。

除了班特豪斯與柯尼希斯曼，同行的還包括幾位企業高管、投資者與一名電腦科學家。

藍色起源提供太空旅遊服務多年，價格未公開，這次是該公司第16次載人飛行，使其太空旅客人數增加到了86人，過去乘客包括流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）及「星艦迷航記」（Star Trek）演員威廉沙特納（William Shatner）。

